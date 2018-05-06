سيكو تدرب 50 تاجر على صيانة الهواتف الذكية

المال – خاص :وقعت شركة سيكو مصر للالكترونيات، اتفاقية تعاون مع شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، لتدريب 50 تاجر من أبناء المحافظة على دورات متخصصة فى مجال صيانة الهواتف .يُشار إلى أن "سيكو" وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة ميجان الصينية، على هامش زيارة وزير الا



المال – خاص :

وقعت شركة سيكو مصر للالكترونيات، اتفاقية تعاون مع شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، لتدريب 50 تاجر من أبناء المحافظة على دورات متخصصة فى مجال صيانة الهواتف .

يُشار إلى أن “سيكو” وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة ميجان الصينية، على هامش زيارة وزير الاتصالات لبكين فى مايو 2016، لإنشاء مصنع للشركة على مساحة 4 آلاف متر بمنطقة أسيوط التكنولوجية، باستثمارات 15 مليون دولار، ليضم 6 خطوط إنتاج، من بينها 2 للتصنيع، و4 للتجميع، ويستهدف تصدير % 65 من إنتاجه لأسواق منطقة الخليج وشرق أوروبا، وتوجيه الـ%35 المتبقية للسوق المصرية.

وبدأت “سيكو” نشاطها بالسوق المحلية فى يونيو 2003، برأسمال مليونى جنيه، ويتبعها مكتب فى دبى، ولديها مصنع فى المنطقة الصناعية بأبو رواش لتجميع أجهزة الحاسبات الشخصية”pc’s”، باستثمارات 70 مليون جنيه.

