سيكو تبدأ ترويج هاتفها أول فبراير‎

المال – خاص أكدت الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر" أنها في مراحل التجهيز الأخيرة لطرح أول هاتف محمول مصري، والذي سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة.وكشفت الشركة فى بيان صحفى عن اعتزامها بدء حملتها الترويجية والإعلانية للهاتف المزمع خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، خا

المال – خاص



أكدت الشركة المصرية لصناعات السيليكون “سيكو مصر” أنها في مراحل التجهيز الأخيرة لطرح أول هاتف محمول مصري، والذي سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة.

وكشفت الشركة فى بيان صحفى عن اعتزامها بدء حملتها الترويجية والإعلانية للهاتف المزمع خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، خاصة أن الشركة حريصة على الالتزام بما وعدت به في طرح منتج محلي بجودة عالية، بالتعاون مع شركاء النجاح بهدف طرح المنتج في كل أنحاء الجمهورية من خلال شبكة موزعيها، علاوة على التزامها بتسليم السادة العملاء الكرام الحاجزين للهاتف المصري قبل طرحه رسمياً في الأسواق.

وكانت الشركة المصرية لصناعات السيليكون قد أعلنت مؤخراً أن مصنع الشركة في المنطقة التكنولوجية بأسيوط يعمل بكل طاقته من أجل الوفاء بتوقعات العملاء المنتظرين للهاتف المصري، والذي أعلن عنه في مطلع ديسمبر الماضي خلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2017.

وفتحت الشركة مؤخرا باب الحجز على 5 هواتف، وهى ” Mini 3″ 200 جنيه، بالإضافة إلى ” Plus 2 3G” بـ850 جنيه، إلى جانب “Plus 2 4G” بـ 1000 جنيه ، و”Diamond 2″ بـ 2000 جنيه، و” Nile X” ويأتي بسعر 4200 جنيه.