«سيكو» تبحث مع «المالية» و«تنظيم الاتصالات» إعفاء مكونات الإنتاج من الرسوم

تزامنا مع انتظام وارادات المواد الخام من الصين

تبحث الشركة المصرية لصناعات السيليكون- سيكو تكنولوجي، صاحبة أول هاتف محمول محلى الصنع، مع مسئولى وزارة المالية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إعفاء مكونات الإنتاج من رسوم الاستيراد.

وقال محمد سالم، رئيس الشركة، إن سيكو تستهدف دعم وتوطين صناعة الإلكترونيات فى مصر، وإتاحة المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج بمصنعها فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط.

يشار إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات بدأ مطلع يوليو الجارى فى فرض رسوم استيراد %5 على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة عن طريق وكلاء أو طرود أو مكونات الانتاج المصنعة فى مصر، من أجل ضبط سوق الاتصالات والحد من انتشار الأجهزة مجهولة المصدر.

وكشف سالم لـ «المال» انتظام حركة استيراد مكونات الإنتاج من الصين بعد انحسار وباء كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها فى بكين عقب فترة طويلة من التوقف أربكت خطط الشركات المصنعة فى كل الأسواق العالمية.

فى سياق متصل أعلنت سيكو عن مشاركتها فى مبادرة (ما تغلاش عليك) لتحفيز الاستهلاك المحلى بخصومات تصل إلى %10 على عدة هواتف، منها جهاز سيكو انفينيتي، ومور 3، وميجا 2 ماكس، واكسترا 2، وتابلت إكسبريس 3 ماكس.

وتتواجد «سيكو» فى 7 أسواق عربية منها الإمارات والسعودية، بجانب تعاقدها مع 3 شركات هى «رزق الله» و«البريد للتوزيع» و«MTI» كوكلاء معتمدين لها فى السوق المحلية.

وتخطط الشركة لتصنيع أجهزة إلكترونية جديدة، منها ماكينات الدفع الإلكترونى «POS»، والتليفزيونات وعدادات الكهرباء وأجهزة الريسفير.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK شهدت مبيعات سوق المحمول فى مصر نمواً خلال مايو الماضى بنسبة بلغت %0.4 لتصل إلى مليون و36 ألف جهاز بقيمة 201.3 مليون جنيه، مقارنة بمليون و32 ألف وحدة بقيمة 177.5 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2019.