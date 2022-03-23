«سيكونس فينشرز» تعتزم استثمار 150 مليون جنيه فى 10 شركات

كشف محمد فهمى، الشريك الإدارى، المدير التنفيذى بشركة «سيكونس فينشرز» لإدارة رأسمال المخاطر، إن الشركة تُخطط لاستثمار 150 مليون جنيه خلال العام الجارى، توجه لصالح 10 كيانات ناشئة بالمجال التكنولوجي.

وأضاف أن الشركة انتهت من عملية تجميع قيمة الاكتتاب الأولى لصندوق «إيجيبت ديب تك» بواقع 150 مليون جنيه.

ولفت «فهمى» فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش المؤتمر الصحفى الذى أطلقته «كاتليست بارتنرز»، احتفالًا بإطلاق صندوقها الجديد، إلى أن تلك القيمة تم جمعها بمساهمة «القابضة للتأمين» من خلال شركتيها التابعتين «مصر لتأمينات الحياة» و«مصر للتأمين»، إلى جانب مساهمة من بنكى «تنمية الصادرات» و«التجارى وفا» إضافة لمساهمة أخرى من مكتتبين عائليين.

وتوقع أن تبدأ عملية الاستثمار الفعلى للصندوق خلال شهر مايو المقبل، إذ إنها تُجرى مفاوضات حالية مع حوالى 22 شركة ناشئة، سيتم اختيار 10 للاستثمار بهم.

وأشار إلى أن متوسط حجم الصفقة فى الشركة الواحدة يتراوح من 12 إلى 17 مليون جنيه بحصص مختلفة وفقًا لتقييم الشركات.

وكشف أنه سيكون هناك مرحلتان تاليتان للاكتتاب فى الصندوق، بواقع 150 و200 مليون جنيه على التوالى، على أن يتراوح أجل الاستثمار بالشركات، من 4 إلى 5 سنوات، ويتم التخارج بالبيع لصالح أى من المستثمرين الآخرين.

وعلى جانب آخر، أوضح أن «سيكونس فينشرز» منذ عملية التأسيس تمكنت من الاستثمار بحوالى 4 شركات بالمجال التكنولوجى، من بينها «ROLOGY» و«نقدى للتكنولوجيا المالية» بقيمة 15 مليون جنيه تم جمعها بمساهمات خاصة من مساهميها.

يذكر أن «سيكونس فنشرز» تأسست عام 2019، وبدأت مزاولة نشاطها رسميًا 2021، وهى شركة تعمل على مساعدة الكيانات الناشئة ورواد الأعمال التى تسعى إلى تقديم حلول تكنولوجيا حديثة فى مختلف المجالات.