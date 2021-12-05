«سيكونس فنشرز» تفاوض 3 جهات للمساهمة فى رأسمال صندوق «إيجيبت ديب تك»

تفاوض شركة سيكونس فنشرز لإدارة رأسمال المخاطر مجموعة شركات وبنوك، منها «القابضة للتأمين» و«المصرف المتحد» و«بنك تنمية الصادرات» للمساهمة فى رأسمال صندوق «إيجيبت ديب تك»، والذى أطلقته مطلع أكتوبر الماضى بقيمة 500 مليون جنيه.

قال محمد فهمى، الشريك الإدارى والمدير التنفيذى للشركة، إن الصندوق يستهدف جمع تمويلات فى أول إغلاق مالى خلال ديسمبر الحالى، بقيمة 150 مليون جنيه، والوصول إلى 350 مليون جنيه المبلغ المتبقى فى 2022.

وأوضح فهمى لـ«المال» أنه تم جمع %10 من قيمة الإغلاق الأول من تمويل الصندوق حتى الآن من المؤسسين، وهم محمد السويدى، المستثمر الرئيسى للشركة، رئيس اتحاد الصناعات، إضافة إلى الدكتور محسن محجوب، رئيس شركة ابن سينا العاملة فى مجال توزيع المستحضرات الدوائية وخدمات الدعم اللوجيستى، والدكتور أحمد شلبى، رئيس شركة تطوير مصر للتطوير العقارى، وأيمن قرة، رئيس شركة كنسو قرة، إلى جانب سيداتى الأعمال سلمى الصعيدى وسهير عوض.

ولفت إلى أن «سيكونس فنشرز» قامت خلال عام كامل بإجراء تحليل كامل ودراسة شاملة عن للشركات الناشئة بالسوق المحلية التى تتوافر فيها فرص استثمارية قابلة للنمو.

وألمح إلى أن الصندوق يستثمر حاليًا فى 3 شركات ناشئة تعمل فى مجالات الصحة والتمويل الرقمى، وكذلك مجال البحث والتطوير، عبر شبكات التواصل الاجتماعى التى تعتبر الأكثر تقدمًا فى الشرق الاوسط بأحدث التكنولوجيات العالمية.

فى سياق متصل، كشف أن «إيجيبت ديب تك» يستهدف الاستثمار فى 25 إلى 30 شركة ناشئة كمرحلة أولى فى مصر خلال 18 شهرًا المقبلة، لافتًا إلى أن «سيكونس فنشرز» تدعم الشركات الناشئة فى قطاعات التكنولوجيا المالية والصحية والتحول الصناعى.

وأوضح أن الشركة تضم مجموعة من الكفاءات والخبرات فى مجال الاستثمار وسوق المال، مثل كريم هلال، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس السابق لشركة سى آى كابيتال، وماجد شوقى، رئيس البورصة المصرية الأسبق، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الحالى، إلى جانب محمد شريف المدير العام للشركة كشريك مؤسس لسيكونس فنشرز.

على صعيد آخر، ذكر أن «سيكونس فنشرز» أطلقت صندوقًا آخر فى أوروبا برأسمال 25 مليون دولار، بالشراكة مع وكالة الاستثمار الأجنبى الهولندى NFIA للاستثمار فى الشركات الناشئة المصرية.

وكشف أن استراتيجية «سيكونس فنشرز» خلال العام المقبل ترتكز على الاستثمار فى الشركات الناشئة المتخصصة بمجال تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى والبلوك تشين والحوسبة الكمية المبنية على إجراء عمليات حسابية لا تقوم بها الحاسبات الكلاسيكية الحالية.

يذكر أن «سيكونس فنشرز» تأسست فى عام 2019، وبدأت مزاولة نشاطها رسميًا فى 2021، وهى شركة تعمل على مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال التى تسعى إلى تقديم حلول تكنولوجيا حديثة فى مختلف المجالات، وتخصص متوسط 200 ألف دولار لتمويل كل شركة ناشئة.