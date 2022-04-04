«سيكونس فنتشرز» تستعد لتفعيل صندوق مع وكالة الاستثمار الهولندية

تعتزم شركة سيكونس فنتشرز لرأسمال المخاطر تفعيل صندوق جديد بالشراكة مع وكالة الاستثمار الهولندية بقيمة 25 مليون دولار بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

وقال محمد فهمى، الشريك الإدارى بالشركة، إن الصندوق الأجنبى يستهدف التركيز على الشركات الناشئة المتخصصة فى مجال التكنولوجيا العميقة (Deep –tech) من خلال تبنى سياسة التناغم، على حد تعبيره، بين الشركات المصرية والأوروبية بهدف تبادل الخبرات والإلمام بالتوجهات الاستثمارية الحديثة التى تهدف لخلق شركات ناشئة مصرية بنماذج أعمال وإمكانيات الشركات الأوروببة.

وأضاف فهمى فى تصريحات لـ”المال” أن يلعب الصندوق المرتقب دورا محوريا فى نقل التقنيات الحديثة من السوق الأوروبية إلى مصر بحلول عام 2024.

على صعيد آخر، كشف فهمى عن استهداف الشركة تجميع قيمة الاكتتاب الأولى لصندوق «إيجيبت ديب تك» والبالغة نحو 150 مليون جنيه ما يعادل 8.2 مليون دولار بحلول مايو المقبل، لافتا إلى أن الصندوق يستثمر حاليا مليون دولار ممولة من المؤسسين فى 4 شركات ناشئة إحداها متخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية وأخرى فى مجال التكنولوجيا الإعلانية Ad-tech ، وثالثة فى قطاع التكنولوجيا الصحية Health-tech ، ورابعة بمجال الفنون الرقمية Digital Arts مثل الرسوم المتحركة والصور.

وأوضح أن شركتين من الكيانات الأربعة السابقة تعمل بتكنولوجيا البلوكتشين، لافتا إلى أن الصندوق يدرس حاليا فرص الاستثمار فى شركتين ناشئتين أخرتين لتمويلهما، رافضا الإفصاح عن أسمائهما.

وأوضح أن صندوق إيجيبت ديب تك يخطط لتمويل من 20 إلى 30 شركة ناشئة خلال فترة زمنية تتراوح بين 15 إلى 20 شهرا تعمل فى نشاط الحوسبة الكمية quantum computing وتخصصاتها مثل تنمية صناعة الدواء والتحكم فى إشارات المرور وحلول التنبؤ بالتقلبات المناخية وتقنيات قياس درجات الحرارة.

وتطرق إلى أن نموذج عمل الصندوق قائم على التخارج من الاستثمار فى الشركة الناشئة خلال 5 سنوات، معتبرا أن الوقت الحالى هو الأنسب للاستثمار فى الشركات الناشئة التى تعتمد على التكنولوجيا العميقة Deep-tech، والتى لا تتضمن وجود مستخدم نهائى للخدمة مثل حلول الذكاء الاصطناعى والروبوتات والبلوكتشين (Block chain) وحلول الشركات العاملة فى مجالات الطاقة والملاحة البحرية، وهى فترة مستمرة حتى عام 2030.

وأضاف فهمى أن %80 من أهداف الصندوق موجهة نحو الاستثمار فى الشركات الناشئة العاملة فى المجالات السابقة إلى جانب تحليل البيانات العميقة Deep data analysis وداخل عدة قطاعات منها الحكومة والرعاية الصحية، كما يدرس أيضا الفرص المتاحة فى قطاعات التكنولوجيا المالية Fin-tech والتكنولوجيا الصحية Health-tech إلى جانب قطاع العمليات التطويرية Devops التى تشمل تطوير برمجيات كأداة للتواصل بين أقسام العمليات الفنية والتطوير وضمان الجودة, إضافة إلى قطاع التعليم عن بعد.

من ناحية أخرى، رأى أن الحرب الروسية الأوكرانية سينتج عنها ظهور شركات ناشئة جديدة فى أوروبا قد تقدم حلولا للاعتماد على مصادر طاقة بديلة للغاز، خاصة أن أوقات الأزمات والحروب تسهم فى ظهور حلول غير تقليدية، مستشهدا بأزمة جائحة كورونا على سبيل المثال والتى أدت لازدهار مجال حلول الرعاية الصحية.

وأكد أن عوائد الاستثمار بالشركات الناشئة يقاس بحجم ومدى التأثير الذى سوف تحدثه بالسوق, مشيرا إلى أن هناك عاملين رئيسيين لتقييم نجاح الشركات الناشئة وهما القطاع التى تقوم الشركة بخدمته، إضافة إلى طبيعة الحل المقدم.

وذكر أن صناديق رأسمال المخاطر لا تمتلك أية ضمانات للنجاح, خاصة أنها لا تمتلك أصولا مادية فى الشركات التى تقوم بتمويلها, لكن من الممكن لها أن تحقق أرباحا خيالية تعادل 70 ضعف قيمة الاستثمار فى حالة نجاح مشروعات الشركات الناشئة التى تقوم بتمويلها.

يذكر أن «سيكونس فنتشرز» تأسست فى عام 2019، وبدأت مزاولة نشاطها رسميًا خلال العام الماضى كشركة تعمل على مساعدة الكيانات الناشئة ورواد الأعمال التى تسعى إلى تقديم حلول تكنولوجيا حديثة فى مختلف القطاعات الاقتصادية.