«سيف للنقل» ترفع استثماراتها إلى 135 مليون جنيه بداية العام المقبل

تعتزم شركة «سيف للنقل» ضخ 85 مليون جنيه جديدة بداية عام 2023 ليرتفع إجمالى استثماراتها فى السوق المحلية إلى 135 مليونا فى مجال النقل الثقيل، مقارنة مع 50 مليونا حاليا.

وكشفت مصادر فى الشركة لـ«المال»، أنها تتفاوض مع بنكى العربى الأفريقى والـ«cib» لاقتراض 10 ملايين جنيه، بهدف تمويل استيراد السيارات بداية العام المقبل.

مفاوضات مع العربى الأفريقى و«CIB» لاقتراض 10 ملايين

وأضافت أن الشركة دخلت فى مناقشات طويلة مع البنوك بهدف الانتهاء من عملية الاقتراض بداية العام المقبل، لافتة إلى أنه باستلام القروض ستبدأ عملية استيراد السيارات والتعاقد عليها.

وتستهدف الشركة من هذه الاستثمارات استيراد عدد من السيارات بالإضافة إلى إنشاء محطة تموين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى.

و قال يوسف عبدالمنعم، رئيس الشركة لـ«المال»، إنها تستهدف استيراد نحو 27 سيارة نقل ثقيل من الخارج بداية عام 2023 بتكلفة إجمالية حوالى 70 مليون جنيه بهدف الوصول بأسطولها إلى 50 مركبة.

يشار إلى أن الشركة تأسست عام 2019 باستثمارات حوالى 50 مليون جنيه، وتمتلك نحو 23 سيارة نقل ثقيل، وتقوم بنقل منتجات الشركات الزراعية إلى المصانع، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركات العاملة فى الحديد والصلب لنقل منتجاتهم للوكلاء، من خلال تعاقدات سنوية متفق عليها .

ولفت «عبدالمنعم» إلى أن أغلب السيارات التى تستوردها الشركة مستعملة، وتقوم بإعادة تأهيلها وتجديدها للعمل فى مجال النقل الثقيل وتستوعب كميات كبيرة من الحمولة، مشيرا إلى أن أبرز الشركات التى تعاقدت معها شركته خلال الفترة الماضية لنقل منتجاتها إلى المصانع هى: «بيبسى كولا وشيبسى ودالتا تكس الزراعية».

وأكد أن شركته تعمل أيضا فى مجال المقاولات لتوفير السيارات للشركات العاملة فى التصنيع التى لا تمتلك العدد الكافى من السيارات لنقل منتجاتها، مشيرا إلى أنها مقامة على 14 فدانا بطريق مصر إسكندرية الصحرواى، وأن بها 4 مستودعات ومن المتوقع إنشاء 6 مستودعات أخرى جديدة خلال الفترة المقبلة لتغطية احتياجاتها.

وأوضح أنه من المخطط إنشاء محطة تمويل سيارات بمقر الشركة لتغطية احتياجات السيارات الخاصة بها من البنزين والزيوت بتكلفة حوالى 15 مليون جنيه، ملحقة بنحو 12 ماكينة تموين، بالإضافة إلى 4 خزانات بأحجام كبيرة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من البنزين والسولار.

وتابع إن شركته لديها نحو 45 سائقا، بالإضافة إلى 10 موظفين إدرايين، ومن المتوقع مضاعفة عدد العاملين خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير جميع متطلبات السيارات المطلوبة بشكل دائم ومستمر.