«سيف فوودز» تخطط لزيادة مبيعاتها من العسل إلى 200 مليون جنيه

كشف سيف منجد، رئيس شركة «سيف فوودز» للتجارة والتوزيع والتوريدات، أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها خلال عام 2023 إلى 200 مليون جنيه، مقابل 150 مليونًا حاليًّا.

وأضاف منجد، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن الشركة تخطط لزيادة تواجدها فى السوقين المحلية والخارجية عبر رفع إنتاج العسل الخاص بمناحل الشركة.

يشار إلى أن شركة «سيف فوودز» أنشئت عام 2015، وتعمل فى مجال التجارة والتوزيع والتوريدات للإنتاج الحيوانى، منها اللحوم والدواجن الرومى والبط، وعسل النحل، والبطاطس، والتمور، إنتاج محلى.

وأوضح منجد أن شركته تمتلك حوالى 1700 خلية نحل، لافتًا إلى أن هناك أنواعًا عديدة من خلايا النحل، الأول يسمى بـ«النشيطة»، تحتوى على حوالى 7 آلاف نحلة للخلية الواحدة، إضافة إلى 8 بروايز شمع.

وتابع أن الخلية الثانية تسمى الـ«ضعيفة»، إذ تحتوى على معدل حوالى من 2000 – 3000 آلاف نحلة فى الخلية الواحدة، إضافة إلى 5 برواز شمع للنحل.

ولفت إلى أن توزيع الشركة شهريا يبلغ 13 طنًّا شهريًّا بإجمالى حوالى 156 طنًّا سنويًّا إلى الدول المتعاقد معها لتصدير منتجات الشركة من العسل.

وأضاف منجد أن الشركة تستهدف السوقين الخارجية والمحلية لتصدير منتجاتها، منوهًا بأن أبرز الدول التى تستهدفها الشركة للتصدير هى: «الإمارات والسعودية والكويت» بواقع 5 أطنان عسل نحل شهريًّا للدول الثلاث.

وأشار إلى أن مبيعات شركة «سيف فوودز» فى مواسم العسل تبلغ حوالى 50 مليون جنيه شهريًّا من التصدير والسوق المحلية.

وأوضح أن الشركة تورد منتجاتها إلى عدد من الشركات العاملة فى قطاع العسل الأبيض فى مصر؛ منها: شركة «إيزيس» والتى يتم توريد نحو 200 طن إليها سنويًّا، إضافة إلى العديد من الشركات الأخرى.

ولفت إلى أن عملية الإقبال على منتج العسل تختلف من موسم لآخر، إذ تكون بداية الإقبال عليه بشدة خلال فترة انتهاء فصل الصيف وقدوم الشتاء.

وتابع أن شركة «سيف فوودز» بصدد بدء عملية تصدير الدواجن والعسل الأسود والخل والبطاطس الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التركيز الفترة الحالية على تصدير عسل النحل إلى الأسواق الخارجية خامًا وليس معبأ، مؤكدًا أن عملية التصدير إلى الخارج تتم عن طريق النقل البحرى.

فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بالشركة لـ«المال»، أنه جار التفاوض من قِبل شركة «سيف فوودز» مع مصنع «كنوز» فى منطقة التجمع الثالث لتوريد عسل نحل إليه.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يتم توريد طن العسل من شركة «سيف فوودز» إلى «كنوز» بتكلفة حوالى 50 ألف جنيه.

مفاوضات حالية مع مصنع «كنوز» فى التجمع الثالث لتوريد 120 طنًّا سنويًّا

وأشار إلى أنه من المستهدف توقيع عقد سنوى بين شركة «سيف فوودز» و«كنوز» لتوريد نحو 10 أطنان شهريًّا، بإجمالى حوالى 120 طنًّا سنويًّا لتوزيعهم على الهايبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية، ومحلات الجملة والمطاعم والفنادق.

وتابع المصدر أن شركة «سيف فوودز» تتفاوض حاليًّا مع الأسواق الخاصة لتوريد منتجاتها من العسل إليها بكَميات كبيرة لتغطية السوق المحلية من العسل.