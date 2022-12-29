«سيف فودز» تستهدف مبيعات فى قطاع الدواجن بقيمة 500 مليون جنيه

أكد سيف منجد رئيس مجلس إدارة شركة «سيف فودز» للتجارة والتوزيع والتوريدات، أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات من توزيع الدواجن الطازجة والمجمدة على السلاسل التجارية والهايبر ماركت والفنادق والمطاعم، بقيمة 500 مليون جنيه خلال عام 2023.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أنه من المستهدف توزيع الدواجن الطازجة على السلاسل التجارية بقيمة 150 مليون جنيه، والدواجن المجمدة بحوالى 350 مليون جنيه على الهايبر ماركت والفنادق والمطاعم فى كافة محافظات الجمهورية.

يذكر أن الشركة أنشئت منذ سنوات عديدة مضت، وتعمل فى قطاع التجارة والتوزيع والتوريدات لكل السلع الغذائية أبرزها الدواجن وعسل النحل، فى السوق المحلية، وتستهدف تصدير العسل إلى الدول الأوروبية والعربية.

ولفت منجد إلى أنه سيتم توزيع الدواجن على السلاسل التجارية، والهايبر ماركت، والفنادق، والمطاعم من الدواجن الطازجة والمجمدة.

وتابع أنه من المزمع ذبح 10 ملايين طائر سنويًّا بعد جمعها من مزارع الأهالى فى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع 10 مجازر آلية خاصة على أن يقوم كل مجزر بذبح حوالى مليون طائر سنويًّا وتجهيزها لتوزيعها.

وأكد أنه سيتم توزيع الدواجن للسلاسل التجارية والهايبر ماركت والفنادق والمطاعم بأسعار منخفضة 10% عن السوق المحلية، مضيفًا أن الشركة تستهدف محافظات الصعيد والمناطق النائية فى مصر؛ بهدف توفير الدواجن لقاطنى تلك المناطق بأسعار محدودة ومناسبة لهم.

وأوضح منجد أن شركته يعمل لديها أكثر من 55 عاملًا سنويًّا، بالإضافة إلى العمالة الموسمية التى يتم الاستعانة بهم فى أوقات مختلفة على مدار العام، لافتًا إلى أن هناك حوالى 35 سيارة لتوزيع الدواجن على المحافظات والفنادق والسلاسل التجارية والهايبر ماركت.

جدير بالذكر أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يتجاوز 1.5 مليار دجاجة سنويًّا، ويصل نصيب الفرد الواحد منها إلى نحو 15.6 كيلوجرام، تنتج حوالى 14 مليار من بيض المائدة.

وعن تفاوض الشركة مع البنوك لاقتراض أى مبالغ مالية، أشار «منجد» إلى أن الاستثمارات من رأس مال الشركة، لافتا إلى أن عملية ذبح وجمع الدواجن تعمل بعضها على الآجل وليس الكاش.

وأكد أن الدفع عن طريق الأجل يساعد الشركة على التوسع فى الاستثمارات تحديدا فى قطاع الدواجن، والتى يشهد معاناة فى الوقت الحالى بسبب عدم توافر الأعلاف وارتفاعها بالأسواق، وباقى القطاعات الأخرى التى تهتم بتوزيعها فى محافظات الجمهورية بأحجام متنوعة وجودة عالية تتماشى مع المواطنين.

توريد 500 طن لـ«القابضة للصناعات الغذائية» مطلع 2023

فى سياق آخر، أكد سيف منجد، أنه من المزمع توريد حوالى 500 طن من الدواجن المذبوحة والمحلية إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية مطلع عام 2023، بقيمة 30 مليون جنيه، مضيفًا أن تكلفة الطن الواحد للدواجن المذبوحة 60 ألف جنيه.

وتمثل صناعة الدواجن المحلية جزءًا أصيلًا للأمن الغذائى القومى المصرى، إذ يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، إذ يبلغ إجمالى عدد المنشآت الداجنة حوالى 38 ألف منشأة تشمل «مزارع- مصانع أعلاف- مجازر- منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات».

ويتجاوز حجم استثماراتها 100 مليار جنيه سنويًّا، فى حين تسهم بنحو 75% من توفير البروتين الحيوانى للمصريين، وتمثل اللحوم الحمراء 25% منها فقط.

ووافقت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على تسجيل مصر رسميًّا ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

وتم اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة ضد إنفلونزا الطيور فى مصر، مما ساعد فى فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة.