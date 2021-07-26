سيف عيسى يضيف الميدالية الثانية لمصر ويحصد برونزية التايكوندو فى أولمبياد طوكيو 2020

فاز سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو بحصد الميدالية البرونزية لوزن 80 كجم فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وحقق سيف عيسى الفوز على لاعب النرويج اندرى ريتشارد فى مباراة حسم الميدالية البرونزية بنتيجة 12-4 ليتوج ببرونزية أولمبياد طوكيو.

وكانت البطلة المصرية هداية ملاك قد حصدت أول ميدالية لمصر في طوكيو 2020، بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية فى منافسات التايكوندو.

وكان عيسى خسر قد فى مباراة الدور نصف النهائى أمام بطل روسيا ماكسيم خرامتكوف بالذى وصل للدور النهائى بنتيجة ١٣-١.

وفاز سيف عيسى فى دور الـ 16على اللاعب الأسترالى جاك مارتون (المصنف 12) بنتيجة 11-1 ليصعد إلى دور الثمانية لمواجهة لاعب إيطاليا سيمونى اليسيو.

وتغلب سيف عيسى على بطل إيطاليا سيمونى اليسيو المصنف 13 أولمبيا بنتيجة 6-5 ليصعد لنصف نهائى الأولمبياد.

وافتتح منتخب التايكوندو مشاركاته أمس الأول فى أولمبياد طوكيو باللاعبة نور حسين بوزن -49 كجم الذى ودعت البطولة من الدور السادس بالهزيمة من رقية يولدريم بطلة منتخب تركيا.

واستكمل التايكوندو منافساته أمس بفوز عبد الرحمن وائل فى وزن -68 كجم أمام بطل إسبانيا بنتيجة 22/20 فى دور الـ16، قبل أن يخسر فى ربع النهائى أمام بطل البوسنة بنتيجة 8/7 ويودع أولمبياد طوكيو.

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو فى صالة ماكوهارى ميسى الأولى فى مدينة شيبا، وتعد هذه المرة الأولى التى تقام فيها منافسات التايكوندو فى بداية دورة الألعاب الأولمبية.

وقد تأهل التايكوندو المصرى إلى دورة الألعاب الأولمبية بـ 4 لاعبين من خلال التصفيات الإفريقية وهم: عبد الرحمن وائل فى منافسات وزن -68 كجم، و سيف عيسى فى منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين فى منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك فى منافسات وزن -67 كجم.

ويقود المنتخب الوطنى المدير الفنى المكسيكى أوسكار سالازار والمدربين أسامة السيد ومحمد مجدي.