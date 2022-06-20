سيف بدوي : مبادرة تكنولوجيا التصنيع تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، وإحدى الغرف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إطلاقها مبادرة تكنولوجيا التصنيع Manutech وهي إحدى أهم المبادرات التي يرتكز عليها مجلس إدارة الغرفة والتي تستهدف الشركات الصغيرة ورواد الأعمال واحتضان الأفكار الجديدة.

قال المهندس سيف بدوي، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خلال فعاليات مؤتمر “وطن رقمي 7” الذي تنظمه الغرفة، إن مجلس إدارة الغرفة اعتمد هذه المبادرة التي يُوليها أهمية خاصة،

مشيرًا إلى أننا في مجلس الإدارة هدفنا إحداث إضافة حقيقية للاقتصاد المحلي بصفة عامة، ولصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة.

وأضاف: من ضمن أولوياتنا في إطار مبادرة “تكنولوجيا التصنيع Manutech” الخروج بشركات ناشئة تخدم المجتمع الصناعي من خلال حلول متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات التي من شأنها دعم التحول إلى نموذج industry 4.0 المتكامل باستخدام التكنولوجيا الجديدة؛ مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي و الطباعة ثلاثية الأبعاد، تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي والروبتكس وغيرها،

وقد بدأنا بالفعل تنظيم ورش عمل لمناقشة أحدث التكنولوجيات وتحفيز الابتكار؛ بهدف تطوير المنظومة الصناعية وزيادة معدلات نمو التصدير المصري من المنتجات التكنولوجية، خاصة في ظل التسهيلات التي تتيحها الدولة للمبتكرين والمصنِّعين.

ورغم التحديات القائمة خاصة من الناحية الاقتصادية والصناعية فإن مجلس الإدارة قرر إطلاق هذه المبادرة، اليوم؛ لمواكبة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية،

ومن هنا بدأنا التفكير في أن نحقق هذا الهدف، خلال الفترة المقبلة، واستمرار لمواكبة المستجدات ودعم متطلبات الصناعة من المتغيرات المتلاحقة.

ومن هنا بدأنا العمل بدورنا على أن نكون من خلال غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حلقة وصل بين المجتمع الصناعي والتكنولوجي، خاصة أن الغرفة تعد جزءًا من وزارة التجارة والصناعة،

وفي الوقت نفسه نعمل تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم عملنا على الربط بين المجتمعين الصناعي والتكنولوجي.