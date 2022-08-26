سيف الوزيري: رعاة الأهلي الجدُد قد يصلوا 12.. ولا يحق للمتحدة قبول أي عرض منفردة

أكد سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركتي بريزنتيشن واستادات، أن المفاوضات بين الأهلي والمتحدة للحصول على تسويق حقوق رعاية فريق الكرة بدأت منذ 10 أشهر، مُشددًا على أنه لم يتم التواصل لاتفاق حتى الآن مع الشركة سترعى الأهلي.

وقال الوزيري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “أون تايم سبورتس”: “المفاوضات بين الأهلي والمتحدة للحصول على تسويق حقوق رعاية فريق الكرة بدأت منذ 10 أشهر”.

وأضاف: “لا يحق للمتحدة قبول أي عرض رعاية دون موافقة شركة الأهلي لكرة القدم”.

وتابع الوزيري: “تواصل الأهلي بالفعل مع شركة الطيران التي يتم تداول اسمها الفترة الأخيرة، ومع الشركات الأخرى، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن، والباب مفتوح للشركات التي ترغب في الحصول على حقوق رعاية الأهلي”.

وواصل حديثه: رعاة الأهلي الجدد قد يصلوا إلى 12، والإعلان سيتم قبل بداية الموسم الجديد.

وأتم حديثه: هناك عروض من شركات عالمية وصلت إلى الأهلي ومنها ما هو متداول حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال الفترة المقبلة ستظهر نتائج تلك العروض.