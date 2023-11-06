سيف المزروعي: النجاح للمؤسسات المعتمدة على التكنولوجيا أما الباقي فسيخرج من السوق

أكد سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي مجموعة موانئ أبوظبي، أن هناك اختلافا كبيرا بين التكنولوجيا وبين أثرها على المجتمع والدولة، وأشار إلى أنه فى قطاع الموانئ كنا نستخدم الكثير من الحاويات بشكل ونظام قديم في الماضي، ولكن الآن نستخدمها بشكل إلكتروني مما كانت نتيجته كبيرة على سهولة ونظام العمل وتوفير الوقت والتكلفة.

جاء ذلك خلال جلسة تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل، والذي يديرها أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال، ضمن فعاليات اليوم الثاني المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وأضاف أن يجب الاهتمام بالاستثمار في التكنولوجيا، والأهم أن يكون لهذا الاستثمار أثر ونتيجه واضحة، فهناك الكثير من الشركات العالمية تستثمر الكثير من الأمول للتحول إلى الميكنة والذكاء الصناعية في العمل، مؤكدا أن المؤسسات التي تعتمد على التكنولوجيا هي التي ستنجح، أما الباقي فسيخرج من السوق.

وأوضح أن التعاون مع مصر نركز دائما علي كيفية التشغيل والإدارة وهو بند مهم في التعاقد، ونتشارك الخبرات، وأشار إلى أننا نتحدث اليوم عن المستقبل والوصول إلى السماء وهو أمر أصبح ممكناً.