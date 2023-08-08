«سيف العقارية» تضخ مليار جنيه لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع سولي كوست الساحل الشمالي

كشف المهندس خميس عمر مكاوي، رئيس مجلس إدارة شركة سيف العقارية، المالكة لمشروع سولي كوست الساحل الشمالي، أن شركته اعتمدت مليار جنيه لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع.

وأكد أن أنظمة السداد تم تطبيقها بنظام يتوافق مع أفضل أنظمة الاستثمار، حيث يتم سداد قيمة تعاقد 10% من القيمة الإجمالية، والباقي قسط شهري لمدة 8 سنوات، رغم أن التسليم سيكون خلال ثلاث سنوات من الآن.

أنظمة سداد مرنة

وأوضح أن هذه الميزة تتيح للمشتري فرصًا كبيرة للاستثمار وإعادة تدوير رأس المال في حال شرائه لهذا الغرض أو تقليل قيمة الالتزامات الشهرية في حال شرائه بغرض الترفيه وكمصيف للعائلة.

وتتراوح مساحات المشروع من 45 حتى 85 مترًا حتى تتناسب مع مختلف أعداد الأُسر، ويتكون المشروع من 22 عمارة سكنية مقسمة على مرحلتين،

وتم إنجاز 20% من أساسيات البناء، مما يتيح للعملاء المعاينة على الطبيعة ومتابعة أعمال البناء، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيتم رفع، كل أسبوع، فيديو يوضح ما توصّل إليه الإنشائيون.

التوجه للساحل

وقال رئيس شركة سيف العقارية إن اتجاه الجمهورية الجديدة هو تعمير مصر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن في الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة إنجاز غير مسبوق ويساعد على تزايد عدد الجمهور بشكل لم يسبق، وذلك مما يعكس حركة الاستثمار والتنشيط التجاري.