سيف الدين ووزير دفاع تشاد يبحثان تعزيز التعاون

الصاوي أحمد:أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المُستقبل والأمل لغد أفضل أصبح الآن واقعا ملموسا في قارة أفريقيا بثراوتها الطبيعية والبشرية, مشددا علي أن مُستقبلنا مُشترك وأنه لابد من تحقيق التكامل والتنسيق فيما بيننا، من أجل أن نحقق آمال وطموحات شعوبنا وأن ذلك ليس مُس

الصاوي أحمد:

أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المُستقبل والأمل لغد أفضل أصبح الآن واقعا ملموسا في قارة أفريقيا بثراوتها الطبيعية والبشرية, مشددا علي أن مُستقبلنا مُشترك وأنه لابد من تحقيق التكامل والتنسيق فيما بيننا، من أجل أن نحقق آمال وطموحات شعوبنا وأن ذلك ليس مُستحيلا طالما تعاوننا وتم إستغلال إمكاناتنا بشكل أفضل .

و أضاف – خلال استقباله اليوم الخميس، بشارة عيسى وزير الدفاع التشادى – أننا لسنا أقل من دول عديدة بقارات أخري استطاعات تحقيق الاكتفاء الذاتي لشعوبها، من خلال التعاون والتنسيق الناجح المبني علي أهداف واحدة مُشتركة.

وأشاد “عيسي” بدور الهيئة العربية للتصنيع الإيجابي، وتواجدها المُكثف وبقوة في القارة الأفريقية وبصماتها البراقة من خلال المُشاركة في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية المهمة، وأضاف : ” هذا ما عهدناه دوما من شعب مصر الشقيق علي مر التاريخ , كما أثني علي مُبادرة الرئيس السيسي لدعم الشراكة المصرية الأفريقية في جميع المجالات التنموية، كما كانت في سابق عهدها، ووصفها بقوله “مصر الدولة المحورية الكبيرة بالقارة الأفريقية والعالم العربي ومحور الاستقرار داخل القارة الأفريقية”.

وأكد “سيف الدين” , حرص الهيئة العربية للتصنيع علي التعاون مع جميع دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الهيئة علي أتم الاستعداد لاستغلال جميع إمكانياتها وتسويق مُنتجاتها لصالح تشاد الشقيقة.

وكان “سيف الدين” قد استقبل وزير الدفاع التشادى، اليوم الخميس، لبحث تبادل الخبرات و إمكانية التعاون المُشترك.

وعقد الجانبان جلسة مُباحثات تناولت تطورات الأوضاع علي الساحتين المحلية والإقليمية، وانعكاساتها علي الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية ، ومُناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، خاصة في مجالات نقل وتبادل الخبرات التنموية في العديد من المجالات العسكرية والمدنية ودعم الاستفادة من الإمكانيات المُتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وأُطر التعاون في جميع المجالات بين الهيئة ووزارة الدفاع بتشاد.

ومن جانبه, أكد وزير الدفاع التشادي تقدير بلاده لدور مصر علي الساحتين العربية والأفريقية، مشيراً إلي حرص تشاد علي تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر، والاستفادة من خبرة الهيئة العربية للتصنيع في العديد من أوجه التعاون، وتبادل الخبرات التصنيعية عسكريا ومدنيا.

و أشار “سيف الدين” إلي أن تلك الزيارة بهذا الزخم تعكس عمق الروابط بين مصر وجميع دول إفريقيا الغنية بثراوتها الطبيعية والبشرية، والتي لابد من استثمارها , إذ تحرص مصر علي الارتباط بها بأوثق علاقات الصداقة، والعمل المشترك لدعم ركائز الأمن والاستقرار للقارة الأفريقية, وذلك انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تحرص علي أهمية مد جسور التقارب، والتعاون بين دول القارة وإعادة الدفء في العديد من المجالات علي نحو يلبي التطلعات لشعوب القارة الأفريقية.

وأكد “عيسى” أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتلبية احتياجات بلاده في كل المجالات بمنتجات مُتطورة وذات جودة عالية , كما أشاد بالجهود والمواقف المصرية الداعمة لجمهورية تشاد ، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر لما تمثله من دور ريادي علي المستويين الإقليمي والدولي في التصدي للتحديات المُشتركة التي تواجه دول القارة الأفريقية.

و قال “سيف الدين” إن تلك الزيارة تأكيدا للتكامل بين مصر وعمقها الأفريقي، مما يعكس الدور التاريخي لمصر داخل القارة الأفريقية, فالهموم والتطلعات والآمال مُشتركة بيننا.

وقد تفقد “سيف الدين” ووزير الدفاع التشادي، معرضا لمُنتجات الهيئة العسكرية والمدنية, وقال بشارة عيسي ، إنه يتمني أن تُثمر تلك الزيارة عن تعاون بناء وتكامل تكنولوجي بين تشاد والعقول والخبرات المصرية بالهيئة في جميع المجالات، سواء في الإنتاج العسكري أو المدني، من أجل التغلب علي التحديات التي تواجه المنطقة، وعلي رأسها الإرهاب .