سيفورا للتنمية تسوق ٦٥٪ من مشروع جاردين فيو

أحمد أبوالعنين: انتهينا من تنفيذ المشروع بالكاملمحمود زكي قال أحمد أبو العنين، المدير التنفيذي لشركة سيفورا للتنمية والاستثمار العقاري: إن الشركة نجحت في بيع ٦٥٪ من مشروع جاردين فيو، والذي يقع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.وأضاف أبو العنين في تصريحات للمال أن المشروع يقع على مسا

أحمد أبوالعنين: انتهينا من تنفيذ المشروع بالكامل

محمود زكي



قال أحمد أبو العنين، المدير التنفيذي لشركة سيفورا للتنمية والاستثمار العقاري: إن الشركة نجحت في بيع ٦٥٪ من مشروع جاردين فيو، والذي يقع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأضاف أبو العنين في تصريحات للمال أن المشروع يقع على مساحة ٢١ فدانا، بالإضافة إلى أن المشروع يحتوي على فيلات فقط، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل سواء للمسطحات الخضراء أو الوجهات.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعين عقاريين خلال الفترة الحالية، حيث تقوم بتنفيذ مشروع سيفورا هايتس، والذي يقع بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مشروع سيفورا تاورز بمدينة نصر.

وأكد أن التكلفة الاستثمارية لمشروع سيفورا هايتس تبلغ حوالي مليار جنيه، حيث تبلغ مساحة المشروع حوالي 22 فدانا، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع، بالإضافة إلى أعمال الطرق والمسطحات الخضراء.

ولفت المدير التنفيذي للشركة إلى أن المشروع يحتوي على 640 وحدة سكنية ما بين شقق سكنية ودوبليكس، موضحًا أن المساحات داخل المشروع تتراوح بين 147 مترا إلى 450 مترا مربعا للدوبليكس، إذ إن المشروع يتمتع بمعدل رفاهية كبير للغاية، ويتميز المشروع بوجود نادٍ اجتماعي، وكذلك مسطحات خضراء بمساحات كبيرة وبحيرات، مشيرًا إلى أن أسعار المتر تبدأ من 8000 جنيه بأنظمة سداد مختلفة وعلى مدار خمس سنوات، مؤكدًا أن تسليم الوحدات فوري.

ولفت إلى أن الأرض تم تخصيصها للشركة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى أن الشركة لديها محفظة أراضي في القاهرة الجديدة، وذلك استعداد لتنفيذ مشروعات جديدة بها.

وأشار إلى أن مشروع سيفورا هايتس يحتوي على مول تجاري على مساحة 4200 متر مربع، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بإدارة المول بالكامل دول طرح للبيع بحيث تضمن الشركة جودة التوكيلات التجارية والمطاعم والكافيهات للحفاظ على الراحة للعملاء.

وأكد أن تمويل المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها تتم بتمويلات ذاتية تمام دون الحصول على أي قروض بنكية لإستكمال المشروعات وتابع أبو العنين أنه بالنسبة لمشروع سيفورا تاورز فهو عبارة أن أبراج سكنية تتكون من دور أرض، و11 طابقا، حيث تبلغ عدد الأبراج 24 برجا سكنيا بمساحات مختلفة تبدأ من 90 مترا مربعا إلى 300 متر مربع.

ولفت المدير التنفيذي إلى أن الشركة ستقوم بفتح بيع الوحدات بالمشروع بداية يونيو من العام القادم، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تتجاوز 1.5 مليار جنيه.

وأوضح أن القرارات الاقتصادية الماضية أثرت على أسعار الوحدات بصورة كبيرة، إذ أدت إلى زيادة الأسعار بنسبة لا تقل عن 30% في كل المشروعات للشركات العقارية، ولكنها لم تؤثر على حجم المبيعات نتيجة جذب شرائح جديدة من العملاء، وهم المصريون بالخارج، حيث اعتمدت الشركة في تسويقها للمشروعات على العاملين بالخارج، وبالأخص في المملكة العربية السعودية، وكذلك دولة الإمارات، وهو ما أدى إلى عدم تأثر حركة البيع للشركة.

وأكد أن الشركة تعمل في السوق المصرية منذ 40 عاما نظمت خلالها العديد من المشروعات، حيث نجحت الشركة خلال الفترة الأخيرة بتطوير 3 مشروعات بمنطقة القاهرة الجديدة، وبتسليم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية.