سيفورا العقارية تتفاوض على 50 فدانًا بالعاصمة الجديدة

المال- خاصقال أحمد أبو العينين، المدير العام لشركة سيفورا للتنمية العقارية، إن الشركة تتفاوض مع شركة العاصمة الجديدة، للحصول على 50 فدانًا بالعاصمة، لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل. أضاف فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة تستهدف منذ فترة الحصول على قطعة أرض لتنفيذ مشروع سكنى فى العاصمة الجديدة،

المال- خاص

قال أحمد أبو العينين، المدير العام لشركة سيفورا للتنمية العقارية، إن الشركة تتفاوض مع شركة العاصمة الجديدة، للحصول على 50 فدانًا بالعاصمة، لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل. أضاف فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة تستهدف منذ فترة الحصول على قطعة أرض لتنفيذ مشروع سكنى فى العاصمة الجديدة، لما تتمتع به المنطقة من بنية تحتية قوية، وجاذبة للاستثمار.

أوضح المدير العام للشركة، أن المفاوضات مع شركة العاصمة تسير بشكل جيد لا سيما أن الشركة نجحت فى الحصول على 11 ألف متر مربع، لتنفيذ مجمع مدارس دولية، ويعد النشاط التعليمى هو الأول للشركة، بعد تنفيذ العديد من المشروعات السكنية.

أضاف أن الشركة حصلت على الأرض بعد انتهاء التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة الماضية، وبلغ سعر المتر 3500 جنيه.

أوضح المدير العام للشركة، أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع تصل إلى 200 مليون جنيه، وأنه من المتوقع أن تبدأ الشركة فى تنفيذ المشروع نهاية العام الحالى.

لفت أبو العنين إلى أن الشركة انتهت من بيع كمبوند سيفورا جاردين، الذى يقع بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

أشار إلى أن المشروع يقع على مساحة ٢١ فدانًا، وأن المشروع يحتوى على فيلات فقط، والانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل سواء للمسطحات الخضراء، أو الوجهات الخاصة بالمشروع.

أوضح المدير التنفيذى، أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعين عقاريين خلال الفترة الحالية، وتنفذ مشروع سيفورا هايتس، الذى يقع بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ومشروع سيفورا تاورز بمدينة نصر، وأن التكلفة الاستثمارية لمشروع سيفورا هايتس مليار جنيه، وتبلغ مساحة المشروع 22 فدانًا، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع، وأعمال الطرق والمسطحات الخضراء.

أضاف المدير التنفيذى للشركة، أن المشروع يحتوى على 640 وحدة سكنية بين شقق سكنيه ودوبليكس، وأن المساحات داخل المشروع بين 147 م إلى 450 م مربع للدوبليكس، وأن المشروع يتمتع بمعدل رفاهية كبير، ويتميز بوجود نادى اجتماعى، ومسطحات خضراء بمساحات كبيرة وبحيرات.