بورصة وشركات

سيطرة محلية وأجنبية على 91.7% من تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

مع اتجاه بيعي بإجمالي 31.7 مليون جنيه
منى عبدالباري 9:30 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 9:30 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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هيمن المستثمرون المحليون والأجانب على نحو 91.73% من التداولات على الأسهم، اليوم، بالبورصة المصرية، مع اشتراكهم في الاتجاه البيعي، وفي المقابل كان نصيب المستثمرون العرب 8.63% فقط، مع الميل للشراء.

مع اتجاه بيعي بإجمالي 31.7 مليون جنيه

ووفقًا للموقع الرسمي للبورصة المصرية اقتنص المستثمرون المحليون 77.15% من التداولات، بصافي بيع 10.26 مليون جنيه،

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كما كان نصيب الأجانب 14.22% من التداولات، بصافي بيع 21.48 مليون جنيه، فيما كان نصيب العرب 8.63%، بصافي شراء 31.74 مليون جنيه.

وسجلت التعاملات على الأسهم اليوم 1.7 مليار جنيه، من خلال التعامل على أسهم 193 شركة مدرجة، بكمية 481 مليون ورقة مالية، عبر 53.7 ألف عملية منفذة.

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بقلم منى عبدالباري

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