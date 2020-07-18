«سيشهد لها التاريخ».. وزيرة الصحة : يوما ما هوثق بطولات الأطقم الطبية في مواجهة كورونا

قالت الوزيرة إن "جزء من نجاح الدولة المصرية .. هو مواجهة كورونا بالصحة والاقتصاد، والإبداع هو ازاي الدولة حافظت على الاقتصاد وحافظت على صحة المواطنين".

أكدت وزيرة الصحة ، الدكتور هالة زايد، إن يوما ستوثق بطولات الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا .

جاء ذلك في مداخلة لوزيرة الصحة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر :

وقالت وزيرة الصحة : “في يوم من الأيام يهمني إن أقعد أحكي بنفسي واوثق … مش هنسى سيد الممرض في مستشفى النجيلة وبعض الناس اللي أثرت فيا بشكل كبير جدا وفي يوم من الأيام هنوثق هذه البطولات وسيدات كانوا بيقعدوا بالشهور مش بيطلعوا من المستشفى وبيشتغلوا بكل قوة والحقيقة إن البطولات اللي عملها الاطقم الطبية بطولات لازم نكتبها ونوثقها وسيشهد لها التاريخ”.

وأضافت: “فيه انخفاض على مدار 3 أسابيع متواصلة في الإصابات والوفيات، وانخفض صوت الناس في الحديث عن عدم وجود أماكن في المستشفيات والنظام الصحي المصري قدر يستوعب الحالات والزيادات اللي كانت أكثر من ضعفين وثلاثة أضعاف بعد شهر رمضان”.

وتابعت: “فتح نحو 370 مستشفى قدرت تستوعب الحالات ، وفرنا 2 مليون جرعة للعلاج المنزلي و 8 مليون جرعة للمخالطين ، وكذلك أصعب فترة عدت على العالم هي الموجة الاولى هل فيه موجة ثانية ؟ لا منعرفش ومش عايزة اتكلم على موضوع الموجة التانية ده حتى لو ظهرت حالات في بعض الأماكن ده عادي وطبيعي ووارد لغاية ما يظهر لقاح لكن لن يعود سيناريو الموجة الأولى أبدا العالم كله خد دروس والدنيا بتفتح مع الحرص، فيه أماكن كتير في مصر أصبح فيها حرص كبير بالمقارنة ببعض الدول المتقدمة”.

وأوضحت الوزيرة أن “الوباء اللي إحنا فيه ده العالم كله معندوش سابقة خبرة فيه وبالتالي إننا نقول إننا تخطينا الذروة محدش عارف”.

وقالت: “في علم الوبائيات أصعب حاجة عدت خلاص على العالم كله لو قولت إجمالي الاصابات في العالم بتزيد ولو جينا من الشرق للغرب الصين وكورويا الجنوبية واليابان ثم الخليج ومنطقة الشرق الاوسط ثم الأمريكيتين هما دول أكثر الاصابات”.

وأضافت وزيرة الصحة : “اللي احنا شايفينه مشاهداتنا والابحاث الاكلينيكية إن الإصابات قلت حدتها بشكل كبير، فمن 4 أسابيع كانت نسبة الإشغال لاجهزة التنفس الصناعي في القاهرة 97% … النهاردة لا تزيد عن 20%… قلت على مدار الشهر “.

وتابع: “كل أسبوع بتبقى مش أقل من 15% تراجع … ده معناه ان الناس اللي بتحتاج تنفس صناعي قلت… اللي احنا وثقناه وتشاركنا بيه مع العالم .. العالم كله بيقول كدة .. إن رغم الزيادة في الاصابات على مستوى العالم إلا أن حدة الإصابات تراجعت”.

وقالت وزيرة الصحة: ” لو جات في أي مكان زيادة في الاصابات في وقت معين ما يسمى موجة ثانية أو خلافه.. الموجة الثانية لو جات مش بتيجي على مستوى البلد مرة تاني هتلاقي مناطق معينة .. وبدون وفيات كما في الموجة الأولى”.

وأضافت: ” اللي احنا شوفناه كان سيء بسبب ان الناس مش مستعدة على مستوى المواطنين والأنظمة الصحية … فيروس مش عارفينه ولا اتعمل عليه أي أبحاث إكلينيكية فانت بتجرب” .

لجنة مكافحة كورونا : تجاوزنا ذروة الوباء في مصر

وقالت الوزيرة: “في أول الوباء كان عندنا تحدي كبير هل نقفل الاقتصاد بشكل كامل علشان نحافظ على الناس ولا نعمل إغلاق جزئي للحفاظ على الاقتصاد والعالم المتحضر اتجه للإغلاق التام وإحنا انتهجنا الإغلاق الجزئي”.

وأضافت: “عدد سكان مصر واليابان قد عدد سكان دول أوروبية مجتمعة وإحنا انتهجنا الاغلاق الجزئي وعدد الوفيات عندنا مجتمعين احنا واليابان في حدود 5500 حالة”.

وتابعت: “الفتح تم باتخاذ الحذر والاحتياطيات وإحنا اللي لازم كمواطنين نهتم بالحفاظ على الاجراءات الاحترازية لأنها تساوي فرص العمل ولو الاقتصاد خسر وظائف في وجود كساد عالمي مش هتتخلق فرص جديدة للعمل بسهولة، فكل واحد فرصة العمل اللي عنده يحافظ عليها من خلال الاجراءات الاحترازية”.

وأكدت أن “العالم كله خد درس وعلى كل الناس أنها تاخد بالها فعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية يساوي فقدان فرص عمل واللي مش هيلتزم هو اللي هيفقد مصدر العمل بتاعه”.

وقالت إن “جزء من نجاح الدولة المصرية .. هو مواجهة كورونا بالصحة والاقتصاد والإبداع هو ازاي الدولة حافظت على الاقتصاد وحافظت على صحة المواطنين لغاية دلوقتي الحمد لله ماشيين بمعدلات كويسة وفي أصعب الظروف كان عندنا قدرات استيعابية، وفي يوم من الايام لازم الواحد يحكي ويوثق الملاحم اللي قام بيها الأطقم الطبية ومقدمي الخدمات الطبية”.

وزيرة الصحة : حجزنا 30 مليون جرعة من لقاح كورونا الإنجليزي

وكشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن أن مصر حجزت 30 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد بالشراكة مع شركة أسترازينيكا في المملكة المتحدة ، والمتوقع إنتاجه فعليا خلال سبتمبر المقبل ، من إجمالي 400 مليون جرعة لقاح سيتم إنتاجها كمرحلة أولى.

وقالت الوزيرة فيه 3 لقاحات على الاقل في العالم دخلوا المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية .. حجزنا 30 مليون جرعة من لقاح كورونا الانجليزي الذي تطوره شركة أسترازينكا الذي يتم تطويره عن طريق جامعة اكسفورد.

أكدت الوزيرة أن شركة فاكسيرا المصرية للقاحات تستعد أيضا لمراحل إنتاج اللقاح بعد الحصول عليه ، مع السماح بمشاركة براء اختراعه مع الشركة المنتجة ، مؤكدا أنها ستجتمع غدا مع مسئولي الشركة للتأكد من استعدادات خطوط الإنتاج.

و أضافت الوزيرة : شركة فاكسيرا قدمت ورق حتى يتم إنتاج هذه اللقاحات حينما يتم الحصول عليها .. ونقوم بمراجعة خطوط الإنتاج.. صناعة اللقاحات في مصر من الثلاثينيات من القرن الماضي وبالتالي مصر الحمد لله من الدول الرائدة في القارة والمنطقة كلها في مجال إنتاج اللقاحات.

وأكدت الوزيرة أن فتح نحو 370 مستشفى حكومي للتعامل مع حالات كورونا بعد شهر رمضان ساعد في استيعاب زيادة حالات الإصابة خلال هذا التوقيت ، بجانب إجراءات العزل المنزلي ، وتوفير 2 مليون جرعة للعلاج المنزلي ، بجانب 8 مليون جرعة للمخالطين.

وتابع الوزيرة : ان شاء الله نقدر ننتج اللقاح لمصر ونوفي احتياجاتها .. بإذن الله العالم كله بيتعاون مع بعضه وبيتيح لبعضه لمواجهة هذا الوباء .. لو دولة لم تتعافى منه ممكن ترجعه للعالم تاني .. من مصلحة العالم كله التشارك للقضاء على هذا الوباء.

كشفت وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد عن أن إنتاج العقار الروسي أريبليفير لمكافحة كورونا ، بمراحله النهائية في مصر ، عن طريق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية – قطاع أعمال – وشركة أخرى خاصة ، مؤكدا أنه تم إثبات نتائج جيدة جدا لهذا العقار في علاج حالات معينة من مصابي كورونا.

ووقالت إن: العقار الروسي لكورونا جاري الانتهاء من خطوات الانتاج النهائي ليه لكذا شركة في مصر.. سواء شركة تابعة للشركة القابضة للأدوية وشركة خاصة أخرى.. واحنا في المراحل النهائية.

أكدت الوزيرة أن القيادة السياسية مهتمة باستقدام أي عقار عالمي يثبت فعاليته في مكافحة فيروس كورونا ليستفيد منه المواطن المصري.

أضافت الوزيرة : عقار جاب نتائج جيدة جدا .. احنا بنتيح للمواطن المصري كل العقاقير التي يتم اكتشافها وجميعها لازالت تحت الأبحاث الاكلينيكية..لكن ما نشاهده أن هناك تحسن في الحالات التي يناسبها استخدام هذه العقاقير.

اكدت الوزيرة أن مصر لديها من القوى البشرية والمنصات والخبرات العلمية التي تؤهلها لاستيعاب عملية إنتاج أي عقار يثبت فعاليته في مكافحة الفيروس ، ونقل أي خبرة دولية في هذا الشأن .

ولفت الوزيرة إلى وفرة كافة الأدوية المستخدمة في بروتوكولات علاج كورونا بالصيدليات بعد النقص الذي شهدته عقب عيد الفطر ، نتيجة تخزين تلك الأدوية من جانب المواطنين.