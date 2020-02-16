اتصالات وتكنولوجيا

«سيسكو» و«فايبر» تفوزان بتجهيز مراكز اتصالات العاصمة الإدارية

مدة التوريد خلال المرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 5 سنوات، دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.
محمود جمال 12:06 م, الأحد, 16 فبراير 20 12:06 م, الأحد, 16 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

فازت شركتا «سيسكو مصر» و«فايبر مصر» لحلول الاتصالات بمناقصة توريد أجهزة وأنظمة مراكز اتصالات العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصدر وثيق الصلة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إنها قامت بفض المظاريف المالية منذ أيام لتفوز سيسكو ، مشيراً إلى أن استثمارات المشروع تصل إلى 300 مليون دولار.

وأوضح المصدر لـ «المال» أن مدة التوريد خلال المرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 5 سنوات، دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

وكانت قائمة الشركات المتنافسة تضم السويدى إلكتريك، وإريكسون السويدية، والعربية العالمية للبصريات.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، منتصف سبتمبر الماضى توقيع اتفاقية إنشاء شبكات اتصالات وخدمات ذكية وأمنية بين شركة العاصمة للتنمية العمرانية والمصرية للاتصالات، تقوم بموجبها الأخيرة بإنشاء وتشغيل وتأجير وإدارة وصيانة شبكات الاتصالات، وكذلك الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بتوفير ما تحتاجه تلك الشبكات من بنية تحتية، وربطها بالشبكة العامة للمصرية للاتصالات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

“العاصمة الإدارية” تفض مظاريف مناقصة توريد أنظمة اتصالات الأسبوع المقبل

محمود جمال 5:12 م, الأحد, 12 يناير 20

العاصمة الإدارية تتفق مع شركة فرنسية للإدارة الذكية لشبكة الكهرباء

محمود جمال 5:31 م, الأثنين, 6 يناير 20

وزيرا الاتصالات والتضامن يبحثان التعاون فى تحديث البنية المعلوماتية

محمود جمال 3:21 م, الأثنين, 6 يناير 20

وزير الاتصالات: انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة نوعى وليس مكانيا

محمود جمال 11:25 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19

افتتاح كلية للذكاء الاصطناعى بالمنوفية قبل نهاية 2020

عصام عميرة 10:23 ص, الأربعاء, 11 ديسمبر 19

«التكنولوجيا والتحول الرقمى» أسلحة استثمارية للشركات.. ويبقى تحدى توافر البنية التحتية

المال - خاص 6:50 ص, الأثنين, 9 ديسمبر 19