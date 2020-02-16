«سيسكو» و«فايبر» تفوزان بتجهيز مراكز اتصالات العاصمة الإدارية

مدة التوريد خلال المرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 5 سنوات، دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

فازت شركتا «سيسكو مصر» و«فايبر مصر» لحلول الاتصالات بمناقصة توريد أجهزة وأنظمة مراكز اتصالات العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصدر وثيق الصلة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إنها قامت بفض المظاريف المالية منذ أيام لتفوز سيسكو ، مشيراً إلى أن استثمارات المشروع تصل إلى 300 مليون دولار.

وأوضح المصدر لـ «المال» أن مدة التوريد خلال المرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 5 سنوات، دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

وكانت قائمة الشركات المتنافسة تضم السويدى إلكتريك، وإريكسون السويدية، والعربية العالمية للبصريات.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، منتصف سبتمبر الماضى توقيع اتفاقية إنشاء شبكات اتصالات وخدمات ذكية وأمنية بين شركة العاصمة للتنمية العمرانية والمصرية للاتصالات، تقوم بموجبها الأخيرة بإنشاء وتشغيل وتأجير وإدارة وصيانة شبكات الاتصالات، وكذلك الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بتوفير ما تحتاجه تلك الشبكات من بنية تحتية، وربطها بالشبكة العامة للمصرية للاتصالات.