اتصالات وتكنولوجيا

«سيسكو» تكشف عن حلول سحابية جديدة لتعزيز التحول الرقمي

لجعل الشركات أكثر ذكاء
المال - خاص 3:08 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 3:08 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة سيسكو اليوم، عن الطرق الجديدة لمساعدة العملاء في تسريع  أجندات التحول الرقمي أثناء نقلهم للمزيد من مواردهم إلى السحابة.

وترى سيسكو أن عالمنا الموزع والمتصل اليوم يعتمد على السحابة أكثر من أي وقت مضى، وتواجه فرق تقنية المعلومات تحديات كبيرة في تزويد الأشخاص بالتجربة الرقمية المثالية أينما كانوا وفي أي وقت يحتاجون فيه إلى الاتصال بالسحابة.

وتنتقل الشركات نتيجة ذلك إلى نموذج تشغيلي قائم على السحابة يعتمد على السرعة والبيانات والتحكم ليصل بين التطبيقات والمستخدمين والموظفين التقنيين الموزعين وليعزز الحلول الرقمية في أماكن العمل.

اقرأ أيضا  فيسبوك يحظر حساب ترامب حتى 2023

واستثمرت سيسكو بمليارات الدولارات على مدى السنوات الست الماضية لبناء السحابة وإدخالها في كافة جوانب أعمالها مع التركيز على مساعدة العملاء في تطوير استراتيجيات السحابة الكاملة ضمن خمسة مجالات رئيسية هي: الاستمرارية والبيانات والأمان والاتصال والعمليات.

واستعرضت الشركة خلال حدث “سحابة المستقبل” الافتراضي كيف تعمل على تطوير استراتيجيتها السحابية ضمن العديد من المجالات لمساعدة الشركات على الاتصال وتأمين مواردها وأتمتة أعمالها لتوفر تجربة رقمية سلسة تُمكّن بيئة العمل الذكية في عالم السحابة الهجينة اليوم.

اقرأ أيضا  مذكرة تفاهم بين «E-Tax» و«SAP» لتطبيق التحول الرقمي فى مصلحة الضرائب

وقالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تعد تجربة المستخدم مفتاح النجاح في العالم الرقمي، ونركز في أعمالنا على تمكين مجموعات التكنولوجيا من تقديم أفضل تجارب التطبيقات وبشكل آمن. وشركة سيسكو وحدها هي القادرة على تشغيل الحلول السحابية الهجينة وتوفير المراقبة والبيانات والأتمتة اللازمة لتكون الشركات ذكية سحابياً”.

اقرأ أيضا  «ريلمي العالمية» تستثمر 300 مليون دولار في أبحاث تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«التميمي» مستشارا قانونيا للمصرية للاتصالات فى تعديل اتفاقية المساهمين مع فودافون

محمود جمال 2:10 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

«سبوتيفاي» تطلق لمستخدميها في مصر حملة only you

المال - خاص 1:25 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

إطلاق برنامج «كانون SI-VAR» في أفريقيا لزيادة القيمة المضافة للموزعين

المال - خاص 1:25 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

«اتصالات مصر» تعقد شراكة مع دلتا للمدفوعات لسداد الفواتير عبر تطبيق «سهل»

محمود جمال 1:19 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

غرفة التكنولوجيا ترفع وعي 130 شركة مصرية بآليات تنفيذ مبادرة «توطين»

محمود جمال 1:18 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

«ريلمي العالمية» تستثمر 300 مليون دولار في أبحاث تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات

محمود جمال 1:13 م, الأربعاء, 9 يونيو 21