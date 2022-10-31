سيسكو تعلن مشاركتها كمزود خدمات تقنية المعلومات بقمة المناخ COP27

أعلنت شركة سيسكو ووزارة الخارجية المصرية عن مشاركة سيسكو كمزود خدمات تقنية المعلومات في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27

وستقدم سيسكو إلى جانب شركات أخرى الخدمات الاحترافية والتقنية لتصميم وتنفيذ ودعم البنية التحتية للشبكة اللاسلكية في المؤتمر بهدف تمكين الاتصال الآمن لجميع الحاضرين والدولة المضيفة.

وجاء الإعلان عقب توقيع مذكرة تفاهم بين السفير أشرف إبراهيم مساعد وزير الخارجية ومنسق عام الشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وأيمن الجوهري، المدير العام لشركة سيسكو في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي.

وعملت سيسكو لبناء مستقبل مستدام من خلال التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة في منتجاتنا والاقتصاد الدائري، وقد وضعت الشركة أهداف الواضحة وطموحة قائمة على القياس والإبلاغ عن التقدم المحرز كالتزام الشركة بتحقيق الصافي الصفري لانبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2040.

وأشار السفير أشرف إبراهيم إلى أن القيادة المصرية تعمل بنشاط مع الشركات مثل شركة سيسكو والجهات ذات الصلة لتسريع تحقيق أهداف العمل المناخي. كما سلّط الضوء على الدور الحاسم للتعاون والجمع بين المنظومات هذه معاً لدعم التنفيذ الكامل لبنود اتفاقية باريس.

ومن جانبها قالت ريم أسعد، نائب رئيس سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا ،نؤمن بأنّ التقنية تلعب دوراً محورياً في مساعدة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما نشهد في مصر من خلال الاستثمارات التي تتماشى مع أجندة رؤية مصر 2030.

ونتبنى في سيسكو التعاون كمنهجية أساسية لتعزيز الاستدامة ونعمل باستمرار على ابتكار التقنيات والمنتجات والحلول المناسبة للعمل الهجين والمباني الذكية والاتصالات لمساعدة العملاء على تقليل انبعاثات الكربون لديهم.