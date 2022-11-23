«سيسكو» تستعرض أحدث ابتكاراتها في تسريع التحول الرقمي في معرض كايرو آي سي تي 2022

أعلنت شركة سيسكو مشاركتها في النسخة السادسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT 2022. وتستعد الشركة لاستعراض أحدث ابتكاراتها في تسريع التحول الرقمي في المعرض الذي يُقام في الفترة من ٢٧ إلى 30 نوفمبر 2022.

وتشارك سيسكو كراعٍ بلاتينيٍ للمعرض، تستعرض من خلاله مجموعة من أحدث حلولها المتطورة والتي تهدف إلى مساعدة عملائها على الاتصال والأمن الالكتروني والأتمتة لتسريع أنشطتهم في عالمٍ رقمي يُركز على النظم السحابية بشكل رئيسي.

الرئيس التنفيذي ل «سيسكو » غي مصر و شمال افريقيا : مشاركتنا تسلط الضوء على مساهمتنا في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر و افريقيا

وصرَّح أيمن الجوهري، الرئيس التنفيذي لسيسكو في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي قائلًا: “عبر تواجدنا في السوق المصري منذ عام ١٩٩٩، حرصت سيسكو على مشاركة خبراتها وتقنياتها لتعزيز نمو الاقتصاد والتأثير بشكل إيجابي على خلق فرص العمل والشمول الاجتماعي. واليوم، نحن فخورون بأن شركة سيسكو أصبحت مساهمًا رئيسيًا في رحلة التحول الرقمي في البلاد، مع مواءمتنا لرؤية الدولة، مصر الرقمية 2030”.

وأضاف: “إن مشاركتنا في معرض Cairo ICT الذي يعد أحد أكبر المعارض التكنولوجية في الشرق الأوسط وإفريقيا لن تقتصر على عرض احدث تقنياتنا فحسب ، بل ستسلط الضوء أيضًا على التزامنا بالمساعدة في تسريع التحول الرقمي في مختلف أنحاء مصر وإفريقيا والمنطقة ككل”

مساهمات «سيسكو»

وتساهم إبتكارات سيسكو في تمكين العملاء من نموذج العمل الهجين و تعزيز مرونة الامن الإلكتروني ،علاوة على تحويل البنية التحتية ،إضافة إلى ،ان سيتعرَّف الزوار على مساهمات سيسكو في أجندة الابتكار في مصر من خلال مبادرات برنامج التسريع من التحول الرقمي (CDA) الخاص بالشركة .

يذكر ان سيسكو المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: CSCO)، هي شركة تعمل عالمياً في مجال التقنيات الداعمة للإنترنت.