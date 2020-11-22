«سيسكو» تدعم خطة التحول الرقمى لمصر تماشياً مع رؤية 2030

تعمل شركة سيسكو للحلول على قدم وساق فى دعم تحركات الحكومة المصرية نحو سرعة إنجاز ملف التحول الرقمى فى مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية 2030، من أجل تنفيذ إستراتيجية تنموية مستدامة قائمة على تبنى التكنولوجيات الرقمية.

وقال أيمن الجوهرى، مدير عام الشركة فى مصر وشمال وغرب ووسط أفريقيا، إن سيسكو بدأت العمل فى مصر أوائل التسعينيات من القرن الماضى قبل افتتاح مكتبا رسميا لها خلال عام 1999 ولدى الشركة حاليا أكثر من 300 شريك عمل منهم 10 شركاء وتدير عملياتها فى السوقين السودانية والليبية من خلال مكتب القاهرة.

«كورونا» يرفع الطلب على منصات التواصل والداتا سنتر وأمن المعلومات

وأوضح الجوهرى لـ «المال» أن استراتيجية الشركة ترتكز على التوسع فى تنفيذ المشروعات الكبرى وجلب أحدث التكنولوجيات العالمية للسوق المصرية فى حلول شبكات البنية التحتية للاتصالات ومراكز البيانات ومنصات التواصل بالصوت أو الفيديو والتى ظهرت أهميتها مع انتشار جائحة كورونا، إلى جانب تقديم أنظمة حماية امن المعلومات والتى تعتبر تستحوذ سيسكو على نصيب الأسد من إيراداتها عالميا.

وأكد أن الشركة العالمية تنظر إلى مصر كسوق استراتيجى واعد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نظرا لموقعها الجغرافى المتميز واهميتها السياسية والاقتصادية وتسعى دائما إلى زيادة حجم استثماراتها بها، مشيرا إلى أن سيسكو استثمرت فى عام 2016 نحو 10 ملايين دولار مع صندوق ( الجيبرا فينشرز ) لتمويل الشركات الناشئة.

130ألف مستفيد من برنامج Cisco Acadmey بميزانية 32 مليون دولار

وقدر إجمالى عدد المستفيدين من الخريجين وطلاب الجامعات والمدارس من برنامج CISCO NETWORKING ACADMEY « سيسكو أكاديمى « منذ عام 1999 حتى الآن بأكثر من 130 ألف متدرب بميزانية 32 مليون دولارضمن أنشطة المسئولية المجتمعية للشركة ومنها التركيز على دعم قطاع التعليم.

وأشار إلى أن سيسكو تشارك فى دورة العام الحالى من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى من خلال شركاء أعمالها دون تواجد رسمى من مكتبها بالقاهرة نظرا للقيود المفروضة من الشركة العالمية بشأن التواجد فى المعارض تزامنا مع جائحة كورونا، وعلق قائلا : سيتم دعم الشركاء بأحدث الحلول المقدمة من الشركة.

وأضاف أن رئيس الشركة الحالى « تشاك روبنز « خلال زيارته للقاهرة يوم 6 ديسمبر 2018 اجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجموعة من كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات وشركاء الأعمال، ثم التقى بعد ذلك مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات بشأن تسريع برنامج التحول الرقمى الذى تنتهجه الحكومة المصرية بعد سلسلة من المناقشات استغرقت نحو عام كامل.

وألمح إلى أن المذكرة تهدف إلى مساعدة الحكومة من سرعة انجاز عملية التحول الرقمى فى مختلف القطاعات الاقتصادية للدولة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وتم الاتفاق مع الوزارة على 4 بنود على رأسها تأهيل وتدريب 50 ألف متدرب على برامج وشهادات سيسكو المعتمدة وتنمية المواهب التكنولوجية IT SKILLS ودورات صيانة الحاسبات والبرمجة خلال عامين تم الوصول إلى 37.5 ألف على مدار 2019 و2020 حتى الآن.

بالإضافة إلى دمج ذوى الاعاقة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للاشخاص ذوى القدرات الخاصة وتم تأهيل 5 مدربين قاموا بتأهيل نحو 700 شخص من ذوى القدرات الخاصة من مصر وأفريقيا تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بتدريب الشباب الأفارقة.

وذكر أن المحور الثانى يستهدف دعم ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ومركز الإبداع التكنولوجى (TIEC) من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة لرواد الأعمال وانشاء حلقة وصل مع مستثمرين محليين واجانب وبناء نماذج أعمال جيدة على غرار تجربة (السيليكون فالي) فى مدينة كاليفورنيا الأمريكية.

ولفت إلى أن المحور الثالث يتعلق بالشمول الرقمى أى الأثر الاقتصادى والاقتصادى تطويع استخدام التكنولوجيا فى مختلف مناحى الحياة،و انتهت الشركة من رقمنة 40 وحدة صحية من أصل 300 وحدة بالتعاون مع وزارة الصحة لإتاحة تكنولوجيا الكشف عن بعد للمرضى فى الناطق النائية من خلال تزويد العيادات بحلول تكنولوجيا الفيديو كونفراس وتم تسليم المشروع إلى وزارة الاتصالات ومن المقرر التشغيل قريبا.

كما يندرج تحت البند السابق أيضا حلول المدن الذكية ومنها كاميرات المراقبة والإنارة حسب رؤية الجهات الحكومية، مبينا أن شركته تلعب دورا كبيرا فى توفير حلول البنية التحتية لاتصالات فى العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها تماشيا مع توجهات الحكومة.

ورأى أن أزمة « كوفيد – 19» ساهم فى إعادة ترتيب اولويات العملاء مما انعكس على تغيير مستوى الطلب على شراء الحلول التكنولوجية والتوجه نحو منصات التواصل الافتراضى وحلول مراكز البيانات لتلبية الاحتياجات المتنامية للموظفين داخل الشركات مع زيادة الإقبال على حلول أمن المعلومات ومنها VPN وDUO وهى شركة قامت سيسكو بالاستحواذ عليها منذ عامين وتتيح حلول للتأكد من هوية المستخدمين خاصة مع تطبيق أسلوب العمل من المنزل.