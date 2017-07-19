سيسكو تحلل 120 تيرابايت بيانات يوميًّا لاكتشاف التهديدات‎

محمود جمالكشف ياسر موسى، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة سيسكو العالمية بمنطقة إفريقيا، أن سيسكو لديها فريق كبير من خبراء أمن المعلومات يُعرف باسم talos ويقوم بدراسة 120 تيرابايت من البيانات يوميًّا ناتجة من 1.6 مليون جهاز متصل بالإنترنت. وقال موسى إنه يتم اكتشاف مليون هجمة خبيثة يوم

محمود جمال

كشف ياسر موسى، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة سيسكو العالمية بمنطقة إفريقيا، أن سيسكو لديها فريق كبير من خبراء أمن المعلومات يُعرف باسم talos ويقوم بدراسة 120 تيرابايت من البيانات يوميًّا ناتجة من 1.6 مليون جهاز متصل بالإنترنت.





وقال موسى إنه يتم اكتشاف مليون هجمة خبيثة يوميًّا وصد 4.5 مليار رسالة بريد إلكتروني بها فيروسات.

وتابع أنه بحلول 2019 فإن 80% من البيانات المتداولة عالميًّا ستكون مشفرة ويقوم حلول سيسكو الشبكية باكتشاف الاختراقات الأمنية خلال 6 ساعات، مقارنة بالحلول الأخرى التي تصل إلى 100 يوم.

وأكد أن “سيسكو” تتصدى لـ20 مليار هجوم يوميًّا، والهجوم الواحد يتكلف 4 ملايين دولار.