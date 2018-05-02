سيسكو: القطاعات ستصبح أكثر فائدة باستخدام التحول الرقمي‎

سمية كمالقال أسامة الزغبي، المدير التقني لشركة "سيسكو" بمصر والشرق الأوسط، إنه لن يبقى أي قطاع دون تغير بحلول التحول الرقمي، كما سيشهد العالم ولادة عصر جديد وهو الثورة الصناعية الرابعة، واستخدام الإنترنت، والتحول الرقمي.وأضاف الزغبي، خلال مؤتمر "Cisco connect"، اليوم الأربعاء، أن أي قطاع سواء مص

سمية كمال

قال أسامة الزغبي، المدير التقني لشركة “سيسكو” بمصر والشرق الأوسط، إنه لن يبقى أي قطاع دون تغير بحلول التحول الرقمي، كما سيشهد العالم ولادة عصر جديد وهو الثورة الصناعية الرابعة، واستخدام الإنترنت، والتحول الرقمي.

وأضاف الزغبي، خلال مؤتمر “Cisco connect”، اليوم الأربعاء، أن أي قطاع سواء مصرفي أو تعليمي أو صحي لو تعامل بالتحول الرقمي فإنه سيصبح أكثر فائدة بنسبة 26%.

وأشار إلى أن 60 مليار دولار يصرف على إدارة الشبكات، وفى خلال سنتين ستضاعف كم المعلومات 10 أضعاف الموجودة، ونسبة الخطأ بالشبكات من خلال البشر تصل إلى 70%.