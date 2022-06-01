«سيستم الامتحانات» يثير الجدل في اجتماع خطة النواب مع وزارة الاتصالات

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 22/230 مناقشات واسعة عن الأسباب الرئيسية لوقوع السيستم أثناء تأدية الامتحانات للطلاب والتلاميذ بالمراحل التعليمية المختلفة.

ووجه مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجموعة من التساؤلات لكل من مسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا : ما هي تكلفة تطوير المدارس ومن المسئول عن تعطيل السيستم لأن وزارة التربية والتعليم تقول انكم المسئولون عن هذا الأمر؟.

وعقب دكتور محمود فخرالدين حسن مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي: “تطوير المدارس المسئول عنها وزارة التربية والتعليم”، مضيفا: “أما بشأن التعطيل فنوعية التعطيل هي من تحدد المسئول فإذا كان كابل الانترنت فيكون السبب مسئولية وزارة الاتصالات”، مشددا على أن نوعية التعطيل هي من تحدد السبب في سقوط السيستم.

وكيل خطة النواب: التربية والتعليم يقولون إن وزارة الاتصالات المسئولة

وعقب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، قائلا: “سجلوا هذا الكلام فى مضبطة الجلسة” مضيفا: “في وزارة التربية والتعليم يقولون إن وزارة الاتصالات هي المسئولة والاتصالات تقول غير ذلك”.