«سيسترا الفرنسي» يفوز بأعمال التصميمات والإشراف على تنفيذ ترام «الرمل»

التحالف المذكور حصد المركز الأول فى المناقصة المحدودة التى طُرحت العام الماضي، من بين 3 تحالفات تأهلت للمنافسة

مصدر: التحالف حصل على نسبة %84 فى نقاط التقييم

فاز مكتبا «سيسترا» و«إيجيس ريك للسكة الحديد» الفرنسيان، بالتحالف مع مكاتب «إس للاستشارات الهندسية»، و«محرم باخوم»، و«بروجيكس» المحلية، بتنفيذ أعمال التصميمات والإشراف على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، مقابل 410 ملايين جنيه.

قال مصدر بالهيئة القومية للأنفاق إن التحالف المذكور حصد المركز الأول فى المناقصة المحدودة التى طُرحت العام الماضي، من بين 3 تحالفات تأهلت للمنافسة، وقُبلت عروضها الفنية والمالية، لافتا إلى أن التحالف حصل على نسبة %84 فى إجمالى نقاط التقييم المحددة فى كراسة الشروط.

وتتعامل الهيئة القومية للأنفاق بشكل مستمر مع سيسترا منذ إنشاء المترو، وأجرى المكتب الفرنسى دراسة تفصيلية خلال الفترة من (1998 إلى 2000) عن عدد الخطوط المستقبلية التى يجب تنفيذها لحل أزمة المرور، ويتولى حاليًا إعداد الدراسات الفنية اللازمة للخط الثالث، فضلا عن إجراء دراسات امتداد الخط الثانى للمترو لمدينة قليوب، ومؤخرًا تم تكليفه بعمل دراسات تحويل قطار أبوقير فى الإسكندرية لمترو أنفاق.

ومن المقرر أن تحصل الهيئة القومية للأنفاق على قروض من مؤسسات أوروبية دولية بقيمة 291 مليون يورو، لتمويل المشروع من المفوضية الأوروبية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، و117 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، وتستغرق فترة التنفيذ 3 أعوام.

ويشمل المشروع تطوير 27 محطة، تفصل بينها مسافة بمتوسط 510 أمتار، ويرتفع خط الترام فوق الكبارى فى 6 مواقع، يبلغ طولها الإجمالى 4 كلم، للحد من الاحتكاك بحركة السيارات والمشاة، فضلا عن تطوير الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية، «محطات الرمل، وسيدى جابر، وفيكتوريا«، لتيسير الوصول للقطارات والحافلات وسيارات الأجرة.

كان مجلس الوزراء أعلن العام الماضى أنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروع من خلال هيئة الأنفاق كخبرة استشارية فى التنفيذ، وأن يتم إدارة الترام من خلال شركة جديدة والاستعانة ببيت خبرة أجنبى لتقديم الاستشارات المطلوبة، ومتوقع أن يتراوح عدد ركاب الترام خلال اليوم بين (250، و300) ألف راكب.