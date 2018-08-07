«سيسترا الفرنسى» استشاريا لمشروع امتداد الخط الثانى للمترو

مدحت إسماعيل استقرت الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، بشكل نهائى على اختيار مكتب «سيسترا الفرنسي، SYSTRA» استشاريا لتنفيذ الأعمال والمواصفات الهندسية والتصميمات اللازمة، لمشروع امتداد الخط الثانى لمترو الأنفاق من محطة شبرا الخيمة حتى مدينة قليوب، مقابل 50،2 مليون جنيه، ب

مدحت إسماعيل



استقرت الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، بشكل نهائى على اختيار مكتب «سيسترا الفرنسي، SYSTRA» استشاريا لتنفيذ الأعمال والمواصفات الهندسية والتصميمات اللازمة، لمشروع امتداد الخط الثانى لمترو الأنفاق من محطة شبرا الخيمة حتى مدينة قليوب، مقابل 50،2 مليون جنيه، بعد منافسة قوية أمام مكتب «خطيب وعلمى اللبناني».

وقالت مصادر مطعة للمال إن لجنة البت فى مناقصة اختيار استشارى للمشروع رفضت العرض المقدم من مكتب «خطيب وعلمي»، لعدم اشتماله على بعض الأعمال الاستشارية المنصوص عليها فى كراسة شروط المناقصة المحدودة التى تم طرحها نهاية العام الماضي.

وتتعامل الهيئة القرمية للأنفاق بشكل مستمر مع سيسترا منذ إنشاء المترو، وأجرى المكتب الفرنسى دراسة تفصيلية خلال الفترة من 1998 إلى 2000 عن عدد الخطوط المستقبلية التى يجب تنفيذها لحل أزمة المرور، ويتولى حاليا إعداد الدراسات الفنية اللازمة للخط الثالث.

وأشارت المصادر إلى أن تكلفة امتداد الخط، تقدر حاليا بقيمة 10 مليارات جنيه، بطول 8 كيلومترات، بعدد 3 محطات سطحية قابلة للزيادة، موضحا أن التمويل سيكون من خلال الموازنة العامة للدولة.