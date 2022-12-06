«سيرفيه للأدوية» تحقق مبيعات بقيمة 348 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022

حققت شركة «سيرفيه للأدوية» مبيعات بقيمة 348 مليون جنيه بسوق الدواء المصري خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات الشركة في السوق المصري إلى 1.3 مليار جنيه خلال عام 2021

استعرض «أوليفييه لورو»، رئيس المجموعة، و«باسكال لومير»، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، و«كلود برتراند»، نائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير، النتائج المالية للمجموعة بالإضافة لإستراتيجيتها للبحث والتطوير وخطوط الإنتاج للسنة المالية 2020/ 2021.

وقال« لورو» خلال المؤتمر: ” استطعنا في مجموعة “سرفييه” تحقيق نتائج ومعدلات نمو ملموسة على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها العالم، كما استطعنا ريادة قطاع “أدوية الأورام” من خلال الاستحواذ على محفظة أدوية شركة “أجيوس فارماسيوتيكالز” المخصصة لعلاج الأورام، وقد ساعدتنا هذه الخطوة على تعزيز إستراتيجياتنا لتطوير أدوية الأمراض الوراثية التي بدأناها في عام 2017، والتي تحقق الآن نتائج ملموسة.

وساهمت «سيرفيه للأدوية» في طرح أدوية جديدة فعالة استطاعت تحسين حالات بعض المرضى الذين يعانون من أمراض سرطانية يصعب علاجها.

وأضاف، «حرصنا خلال هذا العام على تعزيز مكانتنا في الأسواق، لا سيما في اليابان والولايات المتحدة، بالإضافة لعملنا الكبير على زيادة الإنتاج، خاصة الحيوي، بالإضافة للمشاركة في أنشطة البحث والتطوير في فرنسا».

وأشار إلى أن الأدوية المغشوشة تصنف كجريمة منظمة لأنها تستهدف عن عمد شريحة المرضى، وتعتبر الجريمة الأولى ضد المرضى في جميع بلدان العالم، حيث تكون عادة الأدوية المغشوشة نسخة مقلدة من الأصلية، ما يتطلب أساليب جديدة ومتطورة للكشف عنها وسنّ كل الدول التشريعات المناسبة للحد من تنامي الظاهرة.