«سيرفيه للأدوية» تحقق مبيعات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال 2021

حققت شركة «سيرفيه للأدوية» الفرنسية مبيعات بقيمة 1.3 جنيه بسوق الدواء المصري، في عام 2021.

أعلنت «سيرفيه للأدوية» تحقيق إيرادات المجموعة ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنة المالية 2020/ 2021 بنسبة 4.3% مقارنةً بعام 2019/ 20. وسجلت بذلك زيادة بقيمة 4,725 مليارات يورو.

شهدت عائدات «سيرفيه للأدوية» خلال السنة المالية 2020/ 2021 زيادة بنسبة 4.8%، أي ما يساوي 3,306 مليارات يورو، بينما ارتفعت عائدات الأدوية البديلة بنسبة 2.9%، مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى 1,419 مليار يورو.

تعود زيادة الإيرادات إلى نمو حجم المجموعة بنسبة 5.3%؛ أي 246 مليون يورو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، نقله الموقع الرسمي للشركة، إذ استعرض كلًا من «أوليفييه لورو»، رئيس المجموعة، و«باسكال لومير»، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، و«كلود برتراند»، نائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير، النتائج المالية للمجموعة بالإضافة لإستراتيجيتها للبحث والتطوير وخطوط الإنتاج للسنة المالية 2020/ 2021.

وقال« لورو» خلال المؤتمر: ” استطعنا في مجموعة “سرفييه” تحقيق نتائج ومعدلات نمو ملموسة على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها العالم، كما استطعنا ريادة قطاع “أدوية الأورام” من خلال الاستحواذ على محفظة أدوية شركة “أجيوس فارماسيوتيكالز” المخصصة لعلاج الأورام، وقد ساعدتنا هذه الخطوة على تعزيز إستراتيجياتنا لتطوير أدوية الأمراض الوراثية التي بدأناها في عام 2017، والتي تحقق الآن نتائج ملموسة.

وساهمت في طرح أدوية جديدة فعالة استطاعت تحسين حالات بعض المرضى الذين يعانون من أمراض سرطانية يصعب علاجها.

وأضاف، «حرصنا أيضًا خلال هذا العام على تعزيز مكانتنا في الأسواق الرائدة، لا سيما في اليابان والولايات المتحدة، بالإضافة لعملنا الكبير على زيادة الإنتاج، خاصة الإنتاج الحيوي، بالإضافة للمشاركة في أنشطة البحث والتطوير في فرنسا».

وأشار إلى أن الأدوية المغشوشة تصنف كجريمة منظمة لأنها تستهدف عن عمد شريحة المرضى، وتعتبر الجريمة الأولى ضد المرضى في جميع بلدان العالم، حيث تكون عادة الأدوية المغشوشة نسخة مقلدة من الأدوية الأصلية، ما يتطلب أساليب جديدة ومتطورة للكشف عنها وسنّ كل الدول التشريعات المناسبة للحد من تنامي الظاهرة.