سيرجي لافروف : 4 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي إنه تمت إقامة حوار بناء ومفاوضات بناءة في مصر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم ، ونحن نعبر عن رضائنا لمستوي الصداقة و العلاقات المصرية الروسية والتي تتطور بشكل كبير .

واضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك منعقد الان في مقر وزارة الخارجية بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية ، بما في ذلك الحوار البناء الذي يتم على خلفية توقيع اتفاق الشراكة الكاملة في سوتشي بروسيا بين مصر وروسيا و الذي دخل هذا الاتفاق وتلك الاتفاقية حيز النفاذ .

وتابع لافروف أنه تم زيادة التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 4 مليارات دولار بزيادة 5% عن السنوات الماضية ، وهناك مشروعات تستطيع القفز إلى أكثر من هذا الرقم ، وتم الاتفاق مع مصر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والعالمية.

وأشار لافروف إلى أنه يتم تنفيذ مشروع الضبعة للطاقة النووية في مصر بشكل ممتاز منذ فترة قليلة كان هناك الصبة الخرسانية الأولى في المحطة النووية ، كما أن هناك تعاونا اقتصاديا وصناعيا ، وهناك صفقة كبيرة لتوريد عربات السكك الحديدية الي مصر بالشراكة مع الشركاء في المجر وهناك شركات نفط وغاز كبيرة روسية تنفذ مشروعات على ارض مصر ومنها روس نفط ، وجازبروم نفط ، و لوك أويل ، زاروبيج نفط .

و أكد لافروف أن هناك تفاهما مشتركا حول أسباب الأزمة العالمية والأزمة الغذائية على مدار السنوات الماضية كان هناك تبادل كبير بين مصر وروسيا أثرت عليه بشكل كبير أزمة كورونا .

وقال لافروف إن العقوبات الدولية على روسيا أدى إلى وجود عوائق اقتصادية بين روسيا وأفريقيا ، ونجري مفاوضات بناء بشأن المنطقة الصناعية الروسية في مصر ، ولقاح أسترازينكا الروسي تم اعتماده في مصر .