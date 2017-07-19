سيرة أبو العزم الذي اختاره السيسي بدلا من قاضي تيران وصنافير

نجوى عبد العزيزتولى المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، بموجب قرار من رئاسة الجمهورية اليوم، منصب رئيس مجلس الدولة في العام القضائي الجديد، خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود، وذلك بعد استبعاد المستشار يحيى دكروري، صاحب أول حكم قضائي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، والذي رشحه المجلس منفردا



نجوى عبد العزيز

تولى المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، بموجب قرار من رئاسة الجمهورية اليوم، منصب رئيس مجلس الدولة في العام القضائي الجديد، خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود، وذلك بعد استبعاد المستشار يحيى دكروري، صاحب أول حكم قضائي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، والذي رشحه المجلس منفردا لذلك المنصب باعتباره أقدم الأعضاء، حسب العرف المتبع على مدار تاريخ المجلس.

ويعمل أبو العزم حاليا رئيسا لقسم التشريع بالمجلس وعضوا بالمجلس الخاص، وهو واحد من أقدم 7 نواب لرئيس المجلس.

ولد الرئيس الجديد لمجلس الدولة 15 سبتمبر 1949، ويقيم بمحافظة القليوبية، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1971، بتقدير جيد جدا، من جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973 بتقدير جيد من جامعة القاهرة، وعمل بكل أقسام وإدارات مجلس الدولة المختلفة، وعلى رأسها إدارات الفتوى والقضاء الإداري والإدارية العليا.

وأصدر أبو العزم العديد من الأحكام المهمة خلال ترأسه للدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، منها اشتراط توافر حسن السمعة في مرشحى مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، كما ترأس الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا “موضوع”، والتي تختص بالطعون الانتخابية، وراجع خلال ترأسه لقسم التشريع ما يقرب من 200 قانون جديد وتعديلات قوانين أخرى، من بينها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار الجديد وقانون الرياضة وتعديلات قانون التظاهر.

يذكر أن تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة اختيار رئيس كل هيئة اشترطت أن ترسل المجالس العليا لـ«القضاء، النيابة الإدارية، قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة»، قائمة بأسماء المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، وذلك قبل 60 يومًا من خلو المناصب الرئاسية لها.

وكان مجلس الدولة قد أرسل مرشحا واحدا للتعيين في منصب رئيس مجلس الدولة، وهو المستشار يحيي دكروري، بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 83 المعدلة من قانون مجلس الدولة، إعمالا لمبدأ الأقدمية، وورفضا لتعديلات القانون، بينما ينص القانون المعدل من مجلس النواب على أنه في حالة عدم إرسال المجلس لأسماء 3 مرشحين لرئيس الجمهورية للاختيار بينهم، يحق لرئيس الجمهورية أن يختار من بين أقدم سبعة في مجلس الدولة.