«سيرا» للتعليم تقرر توزيع 140 مليون جنيه أرباحا نقدية للمساهمين

أعلنت شركة سيرا للتعليم عن توزيع أرباح بقيمة 140 مليون جنيه نقدًا على المساهمين على أن يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وأوضحت سيرا للتعليم – في بيان للبورصة المصرية اليوم- أن عملية التوزيع ستتم من خلال رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية المعتمدة عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2022.

وصدقت الشركة على شراء 5000 سهم بقيمة 50 ألف جنيه من مساهم بالكيان التابع لها المصرية لنظم التعليم تمهيدًا لتصفيتها ونقل ملكية جميع أصوله إليها .

وكان مجلس إدارة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – – دعا الشهر الماضي الجمعية العمومية للانعقاد مطلع أكتوبر، لنظر توزيع الأرباح المقترحة.