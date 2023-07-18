«سيرا للتعليم» تحقق أعلى إيرادات في تاريخها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023

أعلنت شركة سيرا للتعليم، عن النتائج المالية والتشغيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، والمنتهية في 31-5-2023.

وبلغت الإيرادات المعدلة 1.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.46 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق وبمعدل نمو سنوي 23%، وذلك بفضل نجاح الشركة في جني ثمار استراتيجية التوسعات متعددة المحاور، والتي شهدت نمو شبكة مؤسسات مرحلة التعليم الاساسي وقبل الجامعي، وكذلك تنمية شبكات مؤسسات مرحلة رياض الأطفال ، فضلا عن التوسع بقدرات مرحلة التعليم الجامعي من خلال افتتاح جامعة بدر بأسيوط.

وبناء على ذلك ارتفعت الارباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والاهلاك بمعدل سنوي 15%، لتبلغ 950.7 مليون جنيه خلال اول 9 أشهر من عام 2022-2023.

ووصل هامش الأرباح التشغيلية إلي 52.8%، وبلغ صافي الربح المعدل 353.1 مليون جنيه ، بتراجع سنوي 21%، في حين سجل هامش صافي الربح المعدل 19.6% خلال نفس الفترة.

وتضمنت مؤشرات النمو القوية خلال التسعة أشهر الأولى من 2022-2023، ارتفاع اعداد الطلاب المقيدين بجامعة بدر وجامعة بدر أسيوط، التي تم اطلاقها مؤخرا بمعدل سنوي 15%، إلى 16.1 ألف طالب، وذلك في ضوء المردود الإيجابي للكليات الجديدة التي افتتحها الشركة مؤخرا، والتي اسفرت عن زيادة اجمالي الطاقة التشغيلية للجامعة بمعدل سنوي 36%.

أما قطاع التعليم الأساسي، فقد ارتفع عدد الطلاب المقيدين بالمدارس التابعة نحو 5%، إلى 35 الف طالب ويرجع ذلك لافتتاح مدرسة فيوتشرز، بمحافظة قنا.

وقال محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم، ان الشركة نجحت في تحقيق نتائج مالية قوية ومواصلة البناء على انجازاتها في قطاع التعليم وسط مختلف التحديات الاقتصادية.

وأشار “القلا” إلى نمو الإيرادات نحو 23%، خلال 9 اشهر لتسجل 1.8 مليار جنيه، مايمثل اعلى ايرادات في تاريخ الشركة منذ تأسيسها.

واستكمل القلا أن ذلك يعكس مردود الطلب على الخدمات التعليمية عالية الجودة التي تقدمها سيرا التعليمية باسعار تنافسية.

ولفت القلا الي ان سيرا للتعليم نجحت في توظيف اقتصاديات الحجم والارتقاء بكفاءة مختلف مؤسساتها، ما ساهم في الحد من تراجع هوامش الربحية، إذ تراجعت بما يتراوح 2 و3%، عن المستويات المستهدفة، تزامننا مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

وتوقع القلا نمو هوامش الربحية خلال العام الدراسي الجديد ، بدعم من الزيادة السنوية للرسوم الدراسية ، والتي ستساهم في تعزيز النتائج المالية للشركة، وكذلك الوفاء بالتزامتها بتوفير خدماتها التعليمية فائقة الجودة.

وقال القلا ان سيرا اتخذت قرارا بخفض حجم الاقتراض المخطط للعام المقبل بواقع 100 مليون جنيه، من اصل 800 مليون جنيه ناتجة عن اصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية.

وعلى صعيد الاداء التشغيلي، احرزت سيرا للتعليم تقدما ملحوظا على صعيد مشروعاتها المخططة، حيث أوشكت على الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمدرستين جديدتين في القرية الكونية، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.

ومن جانب آخر بدأت جامعة بدر أسيوط، قبول الطلبة في 4 كليات جديدة ، من المقرر تشغيلها سبتمبر المقبل وهي “كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، ادارة الأعمال ، الذكاء الاصطناعي ، و اللغات والترجمة.

كما تحرز شركة سيرا للتعليم تقدما على صعيد انشاء جامعة “القاهرة ساكسوني” بالشراكة مع الأهلي كابيتال القابضة، وهي أول جامعة تكنولوجية خاصة في مصر، ومن المتوقع افتتاح الجامعة عام 2024.

وتعتزم ادارة سيرا للتعليم، المضي قدما في تنفيذ توسعاتها المخططة، حيث من المقرر تقديم الملف الخاص باطلاق المدينة الأكاديمية الجديدة بدمياط خلال نوفمبر المقبل، والتي سيتم تطويرها بالشراكة مع “السويدي كابيتال” من خلال شركة “القاهرة مصر للتعليم”.

ومن المقرر ان تضم الأكاديمية الجديدة جامعة متخصصة في المجالات الطبية، وجامعة تكنولوجية، وفرع لجامعة دولية بطاقة استيعابية 30 الف طالب.

كما تتوقع سيرا للتعليم اطلاق حضانتين لتعليم الأطفال خلال الربع الاخير من العام الدراسي .