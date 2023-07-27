سيرا على خطى الفيدرالي.. المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن «المركزي الأوروبي» زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2000 ليصل معدل الفائدة الأساسية على إعادة التمويل إلى 4.25%، ومعدل الإقراض الهامشي من المركزي الأوروبي إلى 4.5%، وفائدة الاقتراض إلى 3.75%. بما يتماشى مع توقعات السوق.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، إلي أعلى مستوى في أكثر من 22 عاما.

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة

وحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25٪ و 5.5٪.

كما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنه لا يزال الطريق طويلا لإعادة التضخم إلى 2%، مضيفا أن تقليص التضخم بحاجة لنمو محدود وارتياح في ظروف السوق.

وأشار باول إلى أن الأمر سيتطلب وقتا حتى يظهر الأثر الكامل لزيادات الفائدة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ترى تأثير تشديد السياسة النقدية على بعض القطاعات.