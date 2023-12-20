«سيرا» تبحث شراكات جديدة مع الحكومة فى «التعليم المدرسى» و«رياض الأطفال»

قال محمد القلا، الرئيس التنفيذى لـشركة «سيرا للتعليم»، إنها تستهدف إقامة شراكات جديدة بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة المقلبة فى قطاع التعليم المدرسى ورياض الأطفال.

ولفت -فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش الشراكة الثلاثية بين «سيرا» و«إينوفت» و«نهضة مصر» أمس- إلى أن وجود كيانات اقتصادية تابعة للحكومة يسرع من إجراءات إنشاء المدارس على غرار الشراكة التى تمت من قبل الصندوق السيادى وجرى من خلالها توفير الأراضى لإقامة مشروعات جديدة.

وتابع أن الشركة تبحث مع الصندوق السيادى تنفيذ مشروع مماثل لـ«القرية الكونية»، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا بعد الوصول لتصور نهائي.

يذكر أن مشروع «القرية الكونية» بـ6 أكتوبر يقوم على تحويل أرض فضاء إلى مجمع تعليمى متكامل، وتشمل المرحلة الأولى منه إنشاء 5 مدارس ونادٍ رياضي.

وأوضح أن نجاح تجربة القرية الكونية كان دافعًا للمضى قدمًا فى تعاون محتمل مع الصندوق السيادى لتنفيذ مشروع جديد يضم عددا كبيرا من المدارس المثيلة.

وأشار إلى أن القوانين الخاصة بالتعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية لم تتغير منذ سنوات، لافتًا إلى تقدم «سيرا» بمقترح لتعديل بعض التشريعات الخاصة برخص الإنشاء.

من جانبها، كشفت دينا عبد الوهاب، المؤسس والرئيس التنفيذى لـ«إينوفت للتعليم» أنه تمت زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة الماضية، عبر دخول مجموعة «نهضة مصر» لهيكل الملكية.

وأضافت -فى تصريحات لـ«المال» – أن هيكل الملكية بات منقسمًا بنسب متساوية بين كلا من «سيرا» و«نهضة مصر» و«دينا عبدالوهاب» الشريك المؤسس.

وتشير القوائم المالية لشركة «سيرا» إلى قيام الأخيرة بالاستحواذ على حصة تقدر نسبتها بـ%51 من «إينوفت للتعليم» فى 2021، بإجمالى استثمارات بلغت 5.6 مليون جنيه.

كما كشفت القوائم المالية فى 31 مايو 2023، عن زيادة رأسمال «إينوفت للتعليم» دون أن توضح القيمة النهائية، إلا أنها أوضحت رفع قيمة استثمارات «سيرا» الى 10.7 مليون جنيه، بنفس الحصة من الأسهم. يذكر أن «سيرا» عقدت أمس شراكة ثلاثية مع مجموعة «نهضة مصر» و«إينوفت» للاستثمار فى التعليم ما قبل المدرسى فى مصر والشرق الأوسط