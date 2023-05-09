«سيراك للتطوير العقاري» تطلق مشروع ألورا الساحل الشمالي

أطلقت شركة سيراك للتطوير العقاري مشروعها الجديد ألورا Alura الساحل الشمالي، لتواصل بذلك توسعاتها اللافتة فى السوق المصرية.

وكانت “المال” قد نشرت، فى السابق، أن “سيراك” تخطط لإطلاق مشروع عمراني متكامل فى منطقة الساحل الشمالى على مساحة 90 فدانًا، وباستثمارات تُقارب 6 مليارات جنيه.

وفقًا لبيانات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالمشروع الجديد يقع فى منطقة سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى قرب الكيلو 137، ومن المخطط أن يضم وحدات متنوعة ما بين استديوهات بها غرفة أو 3 غرف، وتبدأ الأسعار من 29 ألف جنيه للمتر، وأنظمة سداد تصل إلى 6 سنوات.

أنظمة سداد مرنة

قالت مصادر مقرَّبة من الملف إن «سيراك» اخترقت السوق المحلية منذ فترة قصيرة جدًّا، لكنها تمتلك محفظة أراضٍ مميزة فى المدن العمرانية الجديدة، وتطمح فى إطلاق مشروعات متنوعة عليها.

وفقًا لـ”المال”، فإن سيراك تملك قطعة أرض بالساحل الشمالى الغربى، تعمل على تخطيطها ومناقشة البدائل الاستثمارية المتاحة لتنميتها بمنتج عقارى مناسب، وتتعاون فى هذه الخطوة مع مجموعة من الشركات الاستشارية التى لها سابق خبرات فى السوق.

شراكة مصر إماراتية

جدير بالذكر أن «سيراك» نتاج شراكة بين رجل الأعمال طارق سليمان مالك مجموعتيْ «جلامور» للمجوهرات، و”ريتشى» لتجارة الألماس مع عدد من الشركاء الإماراتيين.

وكشفت، فى نوفمبر الماضى، النقاب عن أول مشروعاتها بمصر، وتحديدًا فى «القاهرة الجديدة» تحت مسمى «سيراك هول»، مكون من 6 مبان منفصلة على مساحة كلية تقارب 16 ألف متر مربع، بنسبة بنائية 40%.

وخلال مؤتمر إطلاق «سيراك هول»، قال طارق سليمان، رئيس مجلس إدارة «سيراك»، إن السوق العقارية المصرية واعدة وجاذبة للاستثمارات،

موضحًا أن شركته تبحث عن أراض تتسم بالكثافة السكانية المرتفعة، بجانب إحاطتها بالمشروعات الجيدة؛ لضمان تحقيق قيمة مضافة للعملاء.

وأشار إلى أن ما قدمته الحكومة لدعم هذا القطاع، خلال السنوات الماضية، كان وراء تأسيس “سيراك” للاستفادة من الطلب الكبير بالسوق العقارية.

وتملك الشركة أراضي أخرى فى العاصمة الإدارية وعدد من المدن الجديدة، بخلاف الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة، كما يتولى كريم مأمون منصب الرئيس التنفيذى للشركة، وبالفعل أطلقت، مؤخرًا، مشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية «سيتى هول ستريب نيو كابيتال».

التنفيذ قبل البيع

وأوضحت المصادر أن الشركة تتبنى إستراتيجية تتمثل فى عدم طرح أى وحدات للبيع قبل بدء التنفيذ الفعلي، وبناء على ذلك بلغت نسبة إنشاءات مشروع العاصمة 70%.

ويقع مشروع «سيتى هول العاصمة» فى منطقة حي المستثمرين على مساحة 13 ألف متر مربع، وبنسبة بنائية 30% وهو عبارة عن 6 مبان بأنشطة إدارية وتجارية منفصلة، ومبنى مستقل للنشاط الطبى.

وتتعاون «سيراك»، فى هذا المشروع، مع الشركة الدولية للمقاولات المتخصصة (نيو سبيكو)، والمهندس هانى سعد مؤسس «إينوفيشن» لتولّي مهام تنفيذ التصميمات المعمارية الداخلية، أما أعمال الإلكتروميكانيكال فتمّ إسنادها لشركة Icon.