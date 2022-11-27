سيراك للتطوير العقاري تطلق سيتي هول القاهرة الجديدة كأول مشروعاتها بالسوق

كشفت شركة سيراك للتطوير العقاري Serac Developments النقاب عن أول مشروعاتها في السوق العقارية المصرية، والجاري تنفيذه في مدينة القاهرة الجديدة وهو المشروع الذي يحمل رؤية جديدة للمنشآت التجارية والإدارية في مصر، ويحمل اسم سيتي هول City Hall .

وشركة Serac Developments هي نتاج شراكة قوية بين رجل الأعمال المصري طارق سليمان مالك مجموعات جلامور الشهيرة للمجوهرات و marly silver وRichie jewellery لتجارة الألماس ورئيس مجلس إدارة شركة سيراك للتطوير، وعدد من الشركاء الإماراتيين.

موقع مميز

ويقام المشروع الأول للشركة في أهم المناطق الاستثمارية في مدينة القاهرة الجديدة، حيث يعتبر سيتي هول الأول من نوعه في السوق المصرية، ويقع على محور محمد نجيب مباشرة وعلى بعد أمتار من التسعين الشمالي، وهو مكون من 6 مباني منفصلة لتوفير أكبر قدر من المساحات المفتوحة واللاند سكيب للزوار.

وتبلغ مساحة المشروع الكلية حوالي 16 ألف متر مربع بنسبة بنائية 40% وبواجهة حوالي 300 متر على الطريق الرئيسي، والمباني مكونة من 5 أدوار، والمشروع عبارة عن دورين بيزمنت باجمالي مساحة المبنى، ودور أرضي ودورين متكررين، وجميعها مخدومة بخمس مداخل وبأقل نسبة تحميل وهي 28%.

سليمان : السوق العقارية المصرية واعدة وجاذبة للاستثمارات

من جانبه، قال رجل الأعمال طارق سليمان رئيس مجلس إدارة سيراك العقارية إن الشركة الجديدة هي نتاج تحالف استثماري مصري – إماراتي، لافتاً إلى أن السوق العقارية المصرية واعدة وجاذبة للاستثمارات.

وأضاف أن الشركة حتى على مستوى عملها في مجال المجوهرات تسعى للاختلاف والتميز، لافتاً إلى أن اختيار قطعة الأرض تم بنفس طريقة اختيار قطعة المجوهرات بحيث تتوافر فيها نقطة التميز والتفرد، حيث كثافة سكانية مرتفعة وفي موقع تحيط به المشروعات الجيدة وتمثل قيمة مضافة للعملاء.

وأشار إلى أن ما قدمته الدولة لدعم هذا القطاع خلال السنوات الماضية، والطفرة التي شهدتها البلاد في النواحي العمرانية كانت وراء إطلاق شركة سيراك للتطوير العقاري سعيا من مجلس إداراتها للمساهمة في المسيرة التنموية التي تعيشها مصر، مؤكدا أن السوق العقاري قوي ويحظي بطلب كبير.

مأمون: 4 عوامل لنجاح سيتي هول

من جانبه، قال كريم مأمون الرئيس التنفيذي لشركة سيراك للتطوير العقاري، أن عوامل نجاح شركات التطوير العقاري مكونة من 4 عناصر هي اسم الشركة المطورة وموقع المشروع والمخطط العام للمشروع وأخيراً سعر البيع.

وأشار إلى أن التعاون مع رجل الأعمال طارق سليمان هو خطوة جديدة بما له من خبرة بالسوق المصرية، وملاءة مالية تجعل منافسة شركة سيراك للتطوير من الشركات الأخرى تحد كبير، فشركة سيراك تمتلك أراضي مشروعاتها ومسدد ثمنها بالكامل وبدأت الانشاءات بالفعل في المشروعات قبل طرحها للعملاء، وهو ما يمنح الشركة ثقة كبيرة لدى العملاء، ويؤكد اهتمام الشركة بجودة منتجاتها العقارية .

وأضاف مأمون، أن مشروع City Hall ليس مقصوراً على التجمع الخامس فقط ولكنه فكرة سيجري تنفيذها في عدة مناطق أخرى تحمل نفس الأسم لتكون وجهة للماركات العالمية وللعملاء.

لافتاً إلى أن موقع المشروع بالغ التميز ويضم مساحات تجارية تبدأ من 50 إلى 1100 متر مربع وأخرى إدارية من 50 إلى 500 متر مربع مع توفير المرونة اللازمة لتلبية طلب الشركات والبنوك الكبرى والتي تحتاج لمواصفات ومساحات خاصة، وأن المشروع يوفر إمكانية الحصول على دوبلكس في المساحات التجارية حيث يصل ارتفاع الدور الأرض إلى حوالي 6 متر

تنوع المساحات

كما تم توفير ممر خدمة خلفي بعرض 6 أمتار يطل على الشارع الرئيسي لتسهيل عمليات توريد المنتجات والخامات اللازمة للمحلات التجارية والمطاعم داخل المول ودون إعاقة حركة الزوار والمترددين على تلك المحلات.

وأضاف أن الكيان الجديد يسعى لتقديم منتج عقاري مميز وجديد على السوق المصرية والذي من المتوقع أن يكون علامة بارزة في مجال التطوير العقاري.

حافظ : المشروع يراعي تحقيق أكبر استفادة من جميع الوحدات التجارية والإدارية

وقال المهندس محمد حافظ مدير التطوير بشركة Hafez Consultants، إن أكثر التحديات في هذا المشروع كانت هي الرغبة في تدشين مشروع مختلف يقوم على استغلال الموقع المتميز ووضع تصميم للواجهات بشكل جديد وعصري.

وأشار إلى أن تصميم المشروع راعى تحقيق أكبر استفادة من جميع الوحدات التجارية والإدارية، لتعظيم الاستفادة من المشروع، سواء للشركة أو العميل، موضحا أن شركة سيراك حرصت على وضع هوية وبصمة مميزة للمشروع من خلال الواجهات غير المتكررة ما يمنحها ميزات منافسة استثنائية.

سعد: موقع سيتي هول وضعه في منافسة شرسة مع المشروعات المجاورة له

من جانبه، أكد المهندس هاني سعد مؤسس شركة هاني سعد اينوفيشن innovations ، والمسئول عن تنفيذ التصميمات الداخلية والديكورات واللاند سكيب بمشروع City Hall ، أن موقع المشروع وضعه في منافسة شرسة مع المشروعات المجاورة له

تم تسخير كل الإمكانيات لتقديم أفضل تصميم داخلي للوحدات وأفضل تجربة لزوار المشروع من خلال تكامل عناصر المشروع من تصميم وتنفيذ وواجهات وانتريور ديزاين وتشغيل.

وأوضح سعد، أن التطور الذي حدث في السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة جعل الشركة تحرص على تصميم وتنفيذ لاند سكيب يتناسب مع طبيعة العملاء واستخداماتهم، مشيرا إلي أن التوجه للأماكن المفتوحة دفع الشركة لتنفذ تجربة جيدة للاستفادة من اللاند سكيب الخاص بالمشروع.

من جانبه أكد المهندس هيثم الشناوي رئيس شركة « فاليو valU » أن دور شركات الإدارة والتشغيل في الفترة الأخيرة لم يعد رفاهية، مشيراً إلى أن المشروعات العقارية تخوض منافسة شرسة لتقديم أفضل خدمة تشغيل وإدارة للمنشآت الإدارية والتجارية.

وأشار إلى أن إدارة وتشغيل المشروع بشكل جيد هو أكبر ضمانة لنجاح المشروع، خاصة أن كل مرحلة تتضمن تحديات متعددة كان لابد من التغلب عليها، موضحا أن تحديد المستفيدين من المشروع يجعل شركات الإدارة قادرة على تحديد طرق التعامل مع متطلباتهم.

دياب: ضمان أفضل عائد استثماري للعميل

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة انفيرجن لاستشارات التطوير العقاري، أن الشركة تعمل في المشروع على خلق ميزة تنافسية للعملاء تساهم في تحقيق عوائد جيدة للعملاء والشركة.. لافتاً إلى أن الهدف هو تحقيق عائد جيد للمطور والعميل من خلال خلق قيمة مضافة مستمرة باستمرار المشروع، بالإضافة الى زيادتها مع مرور الوقت لضمان أفضل عائد استثماري للعميل.

جدير بالذكر، أن شركة سيراك للتطوير العقاري تمتلك محفظة أراضي متنوعة ما بين الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وعدد من المدن الجديدة.