«سيد» للأدوية تحقق 1.2 مليار جنيه مبيعات خلال 2022  

سجلت

«سيد» للأدوية مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 944 مليون جنيه خلال عام 2021، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

تأسست شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد للأدوية» في أبريل عام 1947 في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، ثم تم تأميم الشركة في عام 1974، لتصبح إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وتنتج الشركة مستحضرات طبية ودوائية مختلفة، بالإضافة لمستخضرات التجميل التي تستخدم دون وصفة طبية.

وتعتبر «سيد للأدوية» أولى الشركات التى اقتحمت صعيد مصر، وأقامت مصنع أسيوط للدواء فى ديسمبر 1962 على مساحة 14 فدانًا، لسد احتياجات الصعيد من الأدوية وتدريب طلبة كلية الصيدلة جامعة أسيوط على البحوث العلمية التطبيقية.

وتحرص الشركة على المشاركة فى المشروعات القومية التى تتبناها الدولة ومنها مشروع الحفاظ على صحة الأم والطفل ، مشروع تنظيم الأسرة ، مشروع معالجة الجفاف ، إذ تعتبر الشركة الرائدة المسئولة عن توفير احتياجات وزارة الصحة فى مجال تنظيم الأسرة وأدوية معالجة الجفاف والإسهال عند الأطفال.

تنفرد الشركة بأن بها أكبر وأحدث مصنع لإنتاج الأقراص الفوارة بأحدث التقنيات العالمية، كما تنفرد أيضا بوجود المنطقة العقيمة الخاصة بإنتاج الأمبولات المائية والزيتية لهرمونات الذكورة والأنوثة التعويضية ، إضافة لوجود أكبر خط متكامل للأشربة السائلة والمعلقة.

وحازت الشركة على ثقة كبرى شركات الدواء متعددة الجنسيات والتى تقوم بتصنيع مستحضراتها بشركة «سيد للأدوية»، كما أن الشركة تعتبر من الشركات المصرية الرائدة فى مجال التصدير وتصدر منتجاتها إلى نحو 40 دولة عربية وأفريقية وآسيوية.