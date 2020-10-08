رياضة

سيد عبد الحفيظ يعقد جلسة مع سمير عدلي لترتيب سفر الأهلي للمغرب

عقد سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع الجهاز الإداري، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم للترتيب لرحلة الفريق إلى المغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الجلسة شهدت حضور…

إسلام مصطفى 12:13 م, الخميس, 8 أكتوبر 20 12:13 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

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عقد سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع الجهاز الإداري، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم للترتيب لرحلة الفريق إلى المغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الجلسة شهدت حضور سمير عدلي، المدير الإداري؛ للاطمئنان على كافة إجراءات السفر والترتيبات الخاصة بوصول البعثة قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.

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وصرح سيد عبد الحفيظ أن الفريق سينهي لقاءه أمام بيراميدز يوم الأحد، على أن تنطلق البعثة إلى المغرب اعتبارًا من يوم الثلاثاء .

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني المسحة الطبية وفقا للبروتوكول الطبي الذي يؤكد على إجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وحقق الأهلي الفوز أمس على إنبي، بثلاثية نظيفة، وبدأ الفريق التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز.

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بقلم إسلام مصطفى

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