سيد عبد الحفيظ : رحيلي عن الأهلي أمر طبيعي وسنة الحياة.. لكن حاليًّا الأمر مجرد شائعات

وأضاف: «أنا مستمر مع الأهلي ونسعى لتدارك أخطاء الموسم الماضي، من أجل العودة من جديد إلى منصات التتويج بشأن بطولة الدوري وحصد اللقب من جديد».

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن كل ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وقال عبد الحفيظ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى: «رحيلي عن الأهلي؟ أمر طبيعي وهي سنة الحياة أن يأتي يوم وأغادر النادي الأهلي، لكن حاليًّا مجرد شائعات».

وأضاف: «أنا مستمر مع الأهلي ونسعى لتدارك أخطاء الموسم الماضي، من أجل العودة من جديد إلى منصات التتويج بشأن بطولة الدوري وحصد اللقب من جديد».

وعن المنافسة بينه وبين الفريق المنافِس، قال عبد الحفيظ: «هناك من يموت من أجل أن ينتصر وهناك من يموت من أجل أن يخسر».