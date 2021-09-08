رياضة

سيد عبد الحفيظ : رحيلي عن الأهلي أمر طبيعي وسنة الحياة.. لكن حاليًّا الأمر مجرد شائعات

وأضاف: «أنا مستمر مع الأهلي ونسعى لتدارك أخطاء الموسم الماضي، من أجل العودة من جديد إلى منصات التتويج بشأن بطولة الدوري وحصد اللقب من جديد».
إسلام مصطفى 10:15 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 10:15 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن كل ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وقال عبد الحفيظ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى: «رحيلي عن الأهلي؟ أمر طبيعي وهي سنة الحياة أن يأتي يوم وأغادر النادي الأهلي، لكن حاليًّا مجرد شائعات».

اقرأ أيضا  طلب في البرلمان لإعادة النظر فى مواد الاستثمار بقانون الرياضة

وأضاف: «أنا مستمر مع الأهلي ونسعى لتدارك أخطاء الموسم الماضي، من أجل العودة من جديد إلى منصات التتويج بشأن بطولة الدوري وحصد اللقب من جديد».

وعن المنافسة بينه وبين الفريق المنافِس، قال عبد الحفيظ: «هناك من يموت من أجل أن ينتصر وهناك من يموت من أجل أن يخسر».

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

سيد عبدالحفيظ: الزمالك لا يريد أن يعترف بأن الأهلي الأفضل في مصر وإفريقيا

إسلام مصطفى 10:11 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

سيد عبدالحفيظ: «الأهلي دخل الموسم بينافس على 7 بطولات كسب ستة وخسر واحد»

إسلام مصطفى 9:59 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

تعرف على أول تعليق من كارلوس كيروش بعد توليه قيادة منتخب مصر

إسلام مصطفى 7:04 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

رسميًا.. كارلوس كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للبدري

إسلام مصطفى 3:26 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

رياضة مجلس النواب تعلق على قرار إقالة حسام البدري

ياسمين فواز 10:54 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

اتحاد الكرة يدعو لانتخابات رابطة الأندية يوم 19 سبتمبر

إسلام مصطفى 6:55 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21