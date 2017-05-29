سيد عبد الحفيظ : الأهلى فاز بالدورى قبل 4 أسابيع من انتهاء البطولة

النادي حقه محفوظ فى أزمة كوليبالى.. واللاعب طلب فسخ عقده أحمد الدسوقى أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن المارد الأحمر فاز بدرع الدورى قبل 4 أسابيع من انتهاء البطولة رسميًّا، مشيرًا إلى أن ذلك إنجاز كبير يُحسَب للنادى. وقال، فى مداخلة تليفونية لبرنامج "إكسترا تايم"، إن بط

النادي حقه محفوظ فى أزمة كوليبالى.. واللاعب طلب فسخ عقده



أحمد الدسوقى

أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن المارد الأحمر فاز بدرع الدورى قبل 4 أسابيع من انتهاء البطولة رسميًّا، مشيرًا إلى أن ذلك إنجاز كبير يُحسَب للنادى.





وقال، فى مداخلة تليفونية لبرنامج “إكسترا تايم”، إن بطولة الدورى، هذا العام، كانت مختلفة، لكن الأهلى حسمها قبل انتهائها.

كان الأهلي قد حسم رسميًّا لقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، بعد تعادله أمام مصر المقاصة، خلال المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الاثنين، على ملعب «السويس»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.

فى سياق متصل أكد مدير الكرة بالنادى الأهلي أن حق الأهلى محفوظ فى أزمة هروب كوليبالى، مؤكدًا أن اللاعب طلب فسخ تعاقده بشكل رسمى.