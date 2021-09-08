سيد عبدالحفيظ: الزمالك لا يريد أن يعترف بأن الأهلي الأفضل في مصر وإفريقيا

أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تعجبه من حديث البعض عن أهمية بطولة الدوري مقارنة بالبطولة الإفريقية، مُستنكرًا ما قاله أحد المنتمين إلى نادي الزمالك عندما أكد أن بطولة الدوري المصري أهم 200 مرة من بطولة إفريقيا التي حققها…

أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تعجبه من حديث البعض عن أهمية بطولة الدوري مقارنة بالبطولة الإفريقية، مُستنكرًا ما قاله أحد المنتمين إلى نادي الزمالك عندما أكد أن بطولة الدوري المصري أهم 200 مرة من بطولة إفريقيا التي حققها القلعة الحمراء.

وقال عبدالحفيظ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى: «لم أكن أعرف أن الدوري المصري أهم 200 مرة من بطولة إفريقيا، إن شـاء الله سنجتهد الموسم المُقبل لكي نحصد بطولة الدوري اللي قد إفريقيا 200 مرة».

وأضاف: «هناك قاعدة في الحياة، ما لم تستطيع فعله ستُشكك فيه بكل تأكيد، هي طبيعة البشر، واللي بيحصل إن الزمالك بيشكك في كل ما هو غير قادر عليه».

وتابع: «الزمالك لا يريد أن يعترف بأن الأهلي أفضل فريق في مصر وإفريقيا، نحن لسنا ضد تشجيع فريقك أيضًا، ولكن لا تُشكك في خصمك».

واختتم حديثه: «أطالب الزمالك بعدم تصدير المظلومية بعد كل مباراة من أجل تكوين وجهة نظر عند الجماهير بشأن سلب الحقوق، الأهلي مهدر حقه في احتساب ركلات الجزاء ورغم ذلك حصلنا على البطولة الإفريقية».