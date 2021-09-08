سيد عبدالحفيظ: «الأهلي دخل الموسم بينافس على 7 بطولات كسب ستة وخسر واحد»

مؤكدا أن خسارة الدوري العام هذا الموسم جاء بسبب غياب التوفيق عنا

يرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن إدارة موسيماني نجحت في مشوارها خلال الموسم الماضي، بعد أن نجحت في تحقيق 6 ألقاب من أصل 7 بطولات نافس الفريق الأحمر عليها.

وقال عبدالحفيظ، خلال حواره التليفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى: «إحنا نجحنا في موسم لعبنا خلاله 7 بطولات أن نحقق 6 ألقاب وخسرنا لقب واحد فقط، وهذا نجاح».

وأضاف: «خسارة الدوري العام هذا الموسم جاء بسبب غياب التوفيق عنا، إلى جانب الإرهاق وضغط المباريات التي عانينا منها بسبب تراكم اللقاءات، إلى جانب عدم توفيق الإدارة التحكيمية في عدد من المباريات».

وتابع: «من الأشياء المضحكة هدف طلائع الجيش الغير محتسب، وقتها خرج علينا بعض المسؤولين بأنهم تعاملوا مع الحكم على الهدف بتقنية 3D، رغم أن الكرة كانت واضحة أنها تخطت المرمى».

وعن الأزمة الدائرة بين الأهلي والزمالك بشأن لقب القرن الإفريقي، قال عبدالحفيظ: «الأزمة في هذا الأمر ليس في الجيل الحالي، ولكن هو محاولة الفريق المنافس زرع في نفوس الأجيال القادمة أن لقب نادي القرن حقه وهذا على غير حقيقة».