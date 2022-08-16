سيد رجب أول فنان يتعاقد على مسلسل رمضان كريم 2

أعلن المنتج أحمد السبكي اليوم الثلاثاء تعاقد الفنان القدير سيد رجب في بطولة الجزء الثاني لمسلسل رمضان كريم الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم لعام 2023 .

وقام السبكي بنشر صورته مع سيد رجب بعد تعاقده على الجزء الثاني للمسلسل عبر حسابه انستجرام ، ليكون بذلك أول فنان ينضم لبطولة الجزء الجديد لمسلسل رمضان كريم .

يذكر أيضا أن مسلسل رمضان كريم الجزء الأول عرض في شهر رمضان عام 2017 ، وحقق نجاحا كبيرا وشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم روبي وريهام عبد الغفور وصبري فواز وسلوى عثمان وشريف سلامة ، تأليف أحمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز .