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سيد رجب أول فنان يتعاقد على مسلسل رمضان كريم 2

أعلن المنتج أحمد الشبكي منذ ساعات قليلة على تعاقد الفنان القدير سيد رجب في بطولة الجزء الثاني لمسلسل رمضان كريم

سيد رجب أول فنان يتعاقد على مسلسل رمضان كريم 2
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:26 م, الثلاثاء, 16 أغسطس 22

أعلن المنتج أحمد السبكي اليوم الثلاثاء تعاقد الفنان القدير سيد رجب في بطولة الجزء الثاني لمسلسل رمضان كريم الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم لعام 2023 .

وقام السبكي بنشر صورته مع سيد رجب بعد تعاقده على الجزء الثاني للمسلسل عبر حسابه انستجرام  ، ليكون بذلك أول فنان ينضم لبطولة الجزء الجديد لمسلسل رمضان كريم .

يذكر أيضا أن مسلسل رمضان كريم الجزء الأول عرض في شهر رمضان عام 2017 ، وحقق نجاحا كبيرا وشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم روبي وريهام عبد الغفور وصبري فواز وسلوى عثمان وشريف سلامة ، تأليف أحمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز .

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:26 م, الثلاثاء, 16 أغسطس 22