«سيدي كرير للبتروكيماويات» تستهدف صافي أرباح بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال 2024

اعتمد مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات الموازنة التشغيلية للعام المقبل 2024.

وتستهدف سيدي كرير للبتروكيماويات تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 13.6 مليار جنيه خلال العام الجديد، وتحقيق صافي أرباح بنحو 1.9 مليار جنيه.

يذكر أن سيدي كرير للبتروكيماويات حققت خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري نموا في صافي الأرباح بنحو 144%، لتسجل 1.81 مليار جنيه، مقابل 0.74 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولي من 2022.

وسجلت الشركة نموا في إجمالي الايرادات بنحو 68%، لتصل إلى 9.73 مليار جنيه ، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.