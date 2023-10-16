«سيدي كرير» توقع اتفاقية مع «ران جاز» النيجيرية لإنشاء مصنع إسطوانات بوتاجاز

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، توقيع إتفاقية شراكة مع شركة ران جاز النيجيرية.

وذلك لإنشاء مصنع لإنتاج إسطوانات البوتاجاز بمصر بطاقة إنتاجية مليون إسطوانة سنوياً .

واوضحت سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك، في بيان لإدارة البورصة أن المصنع المزمع إنشاؤه يستهدف التصدير للخارج مع إمكانية التوسع مستقبلا والتوزيع في السوق المحلية.

وذلك حال إقرار المواصفات الفنية من جانب الهيئات المصرية المعنية وذلك باستخدام تطبيقات البولي ايثيلين.

ونوهت سيدي كرير للبتروكيماويات بأنه سيتم البدء في إعداد دراسات الجدوى التسويقية والاقتصادية مع حصول شركة ران جاز النيجيرية على ترخيص استخدام التقنية المطلوبة.