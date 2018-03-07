سيدي كرير توافق على مشروع الألواح الخشبية وتنتظر الدراسات التمهيدية

رجب عزالدينوافق مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بجلسته المنعقدة أمس على المساهمة فى مشروع انتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بنسبة 28%.كما وافق المجلس بالإجماع على اقتراح توزيع أرباح للعام المالى 2017 بقيمة 1.2 جنيه للسهم الواحد وفقا لبيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء

رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بجلسته المنعقدة أمس على المساهمة فى مشروع انتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بنسبة 28%.

كما وافق المجلس بالإجماع على اقتراح توزيع أرباح للعام المالى 2017 بقيمة 1.2 جنيه للسهم الواحد وفقا لبيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.

وقرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم 31 مارس الجارى للنظر فى تلك القرارات.

وقالت الشركة بيان توضيحى آخر للبورصة إن التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروعها إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة “MDF” ستصل إلى 80 مليون يورو.

وأضافت أن نظام التمويل المقترح للمشروع ينقسم بين 40% من المساهمين، و60% قروض، مشيرة إلى أنها بانتظار استكمال الدراسات التمهيدية والتمويلية.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 1.13 مليار جنيه خلال 2017 مقارنة بصافى ربح قدره 1.42 مليار جنيه في 2016.