«سيدي كرير» توافق على تقرير التقييم المالي لـ«سيدبيك وايثيدكو» بقيمة 56.67 مليار جنيه

وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على تقارير التقييم المالي لشركتين “سيدبيك”، و “ايثيدكو”، والمعدة من قبل شركة بيكر تيلي للاستشارات المالية، بقيمة إجمالية نحو 56.67 مليار جنيه.

وبلغت القيمة العادلة لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبيك”، في نهاية 2022، نحو 23.13 مليار جنيه، موزعة على 756 مليون سهم، لتبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.60 جنيه.

وبلغت القيمة العادلة للشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته “ايثيدكو” نحو 1.8 مليار دولار، موزعة على 13.86 مليون سهم، ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم نحو 78.32 دولار أمريكي.

وأشارت سيدي كرير للبتروكيماويات إلى أنه تم احتساب سعر الصرف لتحديد سعر المبادلة على أساس 30.90 جنيه لكل دولار.

وذلك لتصبح القيمة العادلة للشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته ” ايثيدكو” نحو 33.54 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، حققت خلال عام 2022، نموا في صافي الأرباح ، بنحو 131.4% خلال 2020.

وبلغت صافي أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات خلال 2022، نحو 1.23 مليار جنيه، مقابل 535 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات سيدي كرير للبتروكيماويات 86.6%، خلال 2022، لتسجل 8.65 مليار جنيه، مقابل 5.13 مليار جنيه خلال عام 2021.